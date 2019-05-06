411 مواطناً يتقدمون بطلبات للاستفادة من برنامج القروض

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

تقدم 411 مواطناً من متعاملي بنوك: «أبوظبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«المشرق»، و«الإمارات الإسلامي»، حتى أمس، بطلبات للاستفادة من مبادرة برنامج قروض المواطنين، التي أطلقها المصرف المركزي واتحاد المصارف في 17 مارس الماضي، بالتعاون مع 10 بنوك وطنية.

وبحسب ردود رسمية تلقتها «الإمارات اليوم» على استفساراتها، أفادت البنوك الأربعة بأنه تم التواصل مع عدد كبير من المتعاملين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، لمراجعة الفروع في حال رغبوا في الاستفادة من المبادرة، وتخفيف أعباء أقساطهم واستقطاعاتهم الشهرية، إلا أن مجموع الطلبات الفعلية المستلمة حتى الآن سجل 411 طلباً.

ولم يتسن الحصول على ردود من البنوك الستة المتبقية المشاركة في المبادرة، على الرغم من التواصل معها، مكتفية بالقول إن «التواصل مع المتعاملين جار، ويصعب الإعلان عن أرقام، كونها شأناً داخلياً».

يذكر أن المصرف المركزي ذكر في وقت سابق، أن عدد القروض التي تنطبق عليها شروط المبادرة يقدر بنحو 11 ألف قرض، بقيمة تبلغ 12.38 مليار درهم.

وحدد «المركزي» 11 شرطاً ملزماً لتطبيقها على المتعاملين الذين يرغبون في الاستفادة من مبادرة برنامج قروض المواطنين، لتخفيف أعباء القروض التي أخذها أصحابها قبل عام 2011، ويزيد استقطاعها الشهري على 50% من الراتب أو الدخل، وتتجاوز مدتها 48 شهراً.

ومن أهم هذه الشروط: تعهد من المتعامل بسداد أرصدة بطاقات الائتمان القائمة، وعدم الحصول على تسهيلات ائتمانية من أي بنك، أو شركة تمويل طوال فترة سداد قرض البرنامج، فضلاً عن عدم تحويل راتبه إلى أي بنك آخر.