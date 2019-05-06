المصدر: إعداد: سامح عوض الله

يستغرق إصدار الرخصة الفورية من اقتصادية دبي خمس دقائق فقط في خطوة‭ ‬واحدة ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لعقد‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬وموقع قائم، ‬وذلك‭ ‬للسنة‭ ‬الأولى‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬الموقع وإرفاق عقد‬ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬عند‭ ‬التجديد.

وتعمل خدمة الرخصة الفورية على تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90%.

وبإمكان أصحاب المشروعات من خلال الرخصة الفورية الحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت، وتشمل نشاط التجارة العامة، إضافة إلى كل الأنشطة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية، ويسمح بها لكل من المواطنين والمقيمين.

وتتضمن الأشكال القانونية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد، والمؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية.

كما بإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه الخدمة ما عدا (شركات المساهمة العامة والخاصة) من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في الإمارة وصالات السعادة والصالة الذكية على مدار 24 ساعة.

وفيما لا يتطلب إصدار الرخصة الفورية من خلال الخدمات الإلكترونية أي مستندات، يجب في حال استخدام القنوات الأخرى حضور كل الشركاء أو أحدهم لمركز تقديم الخدمة.