الشيمي: المنافسة الشرسة ستؤدي إلى تغييرات كبيرة

المصدر: عبير عبدالحليم وأمل المنشاوي- أبوظبي أحمد الشربيني - دبي

قال المدير التنفيذي نائب الرئيس في مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشروعات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، علاء الشيمي، إن المنافسة الشرسة القائمة حالياً بين شركات الاتصالات الكبرى، إضافة إلى الشركات الناشئة الصغيرة، ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في الهواتف الذكية خلال فترة تراوح بين خمسة وسبعة أعوام، لاسيما أن الهواتف أصبحت جزءاً رئيساً من حياة الفرد، وتقوم بمجموعة من المهام والمعاملات شديدة الأهمية مثل المعاملات البنكية، وإصدار دفاتر الشيكات، ومواعيد من الأطباء.

وتابع: «من وجهة نظر قطاع الأعمال، فإن حجم الهواتف سيصبح أقل بكثير، وأكثر ذكاء، لتتحكم في مختلف نواحي حياتنا، كما ستتحول إلى أجهزة يمكن ارتداؤها على هيئة نظارة، أو استخدامها على هيئة شريحة ذكية تحت الجلد»، متوقعاً أن تكون التغييرات في الهواتف الذكية أسرع مما يتوقع الإنسان حالياً، إذ يرتبط جانب كبير من هذه التغييرات بالذكاء الاصطناعي وتطوره.

وتابع: «بعد 50 عاماً ستكون الهواتف مرتبطة ارتباطاً شديداً بما يعرف بالحوسبة الكمية، بحيث تكون المعلومات على مستوى الإلكترونيات في الذرة الواحدة، ويحمل كل إلكترون كميات من المعلومات حسب مدارها، وتحمل النواة معلومات مختلفة، بحيث تكون المعلومات المستخرجة منها معلومات تزيد بمليارات المرات عن المعلومات الحالية».