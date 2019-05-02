«أغذية» تستثمر 200 مليون درهم في خطوط إنتاج جديدة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، طارق أحمد الواحدي، إن «أغذية» تعتزم استثمار 200 مليون درهم، خلال العام الجاري، من أجل التوسع وإقامة خطوط إنتاج جديدة.

وذكر الواحدي، في تصريحات عبر الهاتف لـ«الإمارات اليوم»، عقب إعلان نتائج المجموعة للربع الأول من العام الجاري، أنها خصصت محفظة بقيمة ملياري درهم، لتنفيذ عمليات استحواذ خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن المجموعة تدرس حالياً فرص الاستحواذ في السوق المحلية، بجانب السعودية ومصر، التي وصفها بأنها تشكل سوقاً واعدة للاستثمار حالياً، تمهيداً لتنفيذ الصفقات التي تراها مناسبة لها، وتشكل قيمة مضافة للمجموعة.

وأضاف أن المجموعة بدأت تنفيذ خطة العام الجاري، التي تركز على فتح أسواق تصديرية لها في قارة إفريقيا، انطلاقاً من وجود منشآت صناعية لها في مصر، كما أنه من المقرر افتتاح فرع جديد للمجموعة في الصين خلال مايو الجاري، وذلك لتعزيز وجودها في آسيا، لافتاً إلى أن المجموعة تقوم، حالياً، بالتصدير إلى 37 سوقاً، تتركز في أوروبا وآسيا والدول العربية.

وتوقع الواحدي أن تنجح «أغذية»، رغم التحديات، في مواصلة النمو في الإيرادات والأرباح، بنسبة 3% على الأقل، مشيراً إلى أن المجموعة تعتزم إطلاق ثلاثة منتجات جديدة على الأقل، خلال عام 2019، بعد أن طرحت - في وقت سابق من العام الجاري - خمسة منتجات جديدة ومبتكرة، أخذت على بعضها براءات اختراع، تركز على دعم الخيار الصحي للمستهلكين.

وأوضح أن «أغذية» سجلت إيرادات بقيمة 508 ملايين درهم، خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 3.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت صافي أرباح بلغ 40 مليون درهم، بانخفاض طفيف عن العام الماضي، عزاه إلى انخفاض دعم أسعار الدقيق، بعد سحب دعم المخابز.

وأضاف أن المياه المعبأة سجلت تراجعاً، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، على ضوء انخفاض أسعار السوق، نتيجة الأنشطة الترويجية القوية والمستمرة في السوق المحلية.