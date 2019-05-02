تفاهم بين الإمارات والبنك الدولي لتأسيس مركز تكنولوجي في «أبوظبي العالمي»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

توقّع البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري 2.6%، وأن يقفز إلى 3% في عام 2020، مع مضي الدولة في تنفيذ استثمارات في مرافق البنية التحتية قبل تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، مضيفاً أن التنبؤات تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 3.2% بحلول 2021، وذلك بدعم من خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي، و«إكسبو 2020 دبي»، وتحسُّن آفاق النمو في الشركاء التجاريين للدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في سوق أبوظبي العالمي لاطلاق تقرير «المرصد الاقتصادي لدول الخليج»، بحضور وزير الدولة رئيس مجلس إدارة السوق، أحمد الصايغ، ووكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات والبنك الدولي لتأسيس مركز تكنولوجيا عالمي في سوق أبوظبي العالمي.

وبحسب التقرير، يتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019، مقارنة بنحو 2% بالعام الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2% في عام 2020، ويستقر عند 2.7% في 2021.

وقال الخوري: «سيعمل مركز التكنولوجيا العالمي في الدولة على تحقيق الأهداف المشتركة لكل من دولة الإمارات، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، عبر توفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الخدمات الاستشارية والدعم الفني، وتشجيع تبني أحدث التقنيات الحديثة من قبل الحكومات ومؤسسات القطاعين العام والخاص».

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيتم تأسيس مركز التكنولوجيا العالمي في مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير في أبوظبي، ليكون مقراً لعقد الشراكات المالية التي تجمع الحكومات وشركات القطاع الخاص على المستوى الإقليمي والعالمي، كما سيدعم المركز جهود تبني التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيسمح المركز، للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بممارسة عملياته التنموية في المنطقة، بعد استشارة الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم.

إلى ذلك، أشاد العدد الجديد من التقرير نصف السنوي الذي حمل عنوان «بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي» بالإصلاحات الجارية من أجل تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، مؤكداً أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لاسيما للنساء والشباب.

ودعا التقرير أيضاً إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية.

2.6 %

النمو المتوقع لاقتصاد الدولة خلال 2019.