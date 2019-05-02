«ويجو»: مصر تتصدر قائمة الوجهات للحجوزات من الإمارات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال المدير العام لشركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إن مصر تصدرت قائمة أبرز الوجهات السياحية من دولة الإمارات التي تم حجزها عبر موقع الشركة٬ خلال الربع الأول العام الجاري، مشيراً إلى أن الأردن حلّت في المركز الثاني، تبعتها السعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب إقبال متزايد على السوقين الهندية واللبنانية.

وأضاف حميدان، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض سوق السفر العربي 2019، الذي اختتم أعماله أمس، أن قطاع حجوزات السفر الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، شهد نمواً كبيراً في حجم المعاملات، حيث بلغت نسبة الحجوزات التي تمت عبر «ويجو» 67% في الربع الأول من عام 2019.

واوضح أن فئة الفنادق التي تم حجزها خلال الربع الأول راوحت بين 30% من فئة أربع نجوم٬ و28% من فئة ثلاث نجوم٬ فضلاً عن 24% من فئة خمس نجوم، بينما توزعت النسبة المتبقية بين فئة النجمتين وأماكن إقامة بديلة، لافتاً إلى أن مدة إقامة المسافرين تتنوّع بين رحلات طويلة وأخرى قصيرة.

وبيّن أن نحو 65% من مستخدمي موقع «ويجو» يحجزون رحلة أقصاها ثلاثة أيام، فيما 12% منهم يقومون بحجز رحلات تراوح بين أربعة وسبعة أيام، ونسبة 6% منهم للفترة بين ثمانية و11 يوماً، أما 17% منهم فيحجزون لمدة تزيد على 12 يوماً.

وتابع حميدان أن التقارير تشير إلى أن المسافرين أصبحوا يحجزون عطلاتهم خلال فترة قصيرة، إذ إن 40% من المستخدمين يحجزون قبل أيام قليلة من موعد السفر.

وأكد أن قطاع السياحة والسفر من القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو عالية، متوقعاً أن يواصل النمو خلال المرحلة المقبلة بوتيرة أعلى، في ظل الخطط الطموحة الجاري العمل على تنفيذها من قبل دولة الإمارات، إضافة الى التحضيرات لمعرض «إكسبو 2020 دبي، موضحاً أنه وفقاً للتقارير، فمن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات السياحية بالإمارات إلى 62.1 مليار درهم بحلول عام 2028.

65 %

من مستخدمي

«ويجو» يحجزون رحلة

أقصاها 3 أيام.