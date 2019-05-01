أرض الأحلام

المصدر: ماجدة علي راشد

يتمتع اقتصاد دبي بميزات جعلتها واحدة من أكثر الأسواق العالمية جاذبية للمستثمرين في العالم، فكم من شركة جاءت إلى دبي، وهي مجرد فكرة صغيرة تحولت في غضون سنوات إلى كيانات تقدر بالمليارات، حتى باتت دبي أرض الفرص والأحلام للكثير من الشباب، ليس في منطقتنا فحسب، بل في العالم كله.

ولو سألت شخصاً عن المقومات التي جعلت من دبي هذا النموذج، فإنه من الصعب جداً أن يحصرها لك في عامل واحد أو عاملين، بل هي مجموعة عوامل تضافرت لتصبح ما هي عليه، فدبي البنية التحتية والتشريعية والقانونية، وهي الأمن والأمان والبيئة الملائمة للاستثمار، وهي الخدمات اللوجستية المتطورة، وهي التقنيات الجديدة والخدمات الذكية، المعتمدة على تقنيات ثورية مثل تقنية (بلوك تشين)، وهي نمط الحياة الحصرية الملائم للإقامة لمئات الآلاف من المستثمرين وعائلاتهم.

ونجح القطاع العقاري في أن يلبي حاجات وتطلعات هذه الفئات من المستثمرين الراغبين في العيش في هذه المدينة (الحلم)، من خلال منتج عقاري متنوع، وبيئة عقارية جاذبة تشهد بها كل المحافل الدولية، التي يتم الترويج فيها لعقارات دبي.

وهنا يجب أن نذكر الدور الكبير، الذي قامت به دائرة الأراضي والأملاك في دبي، للترويج للقطاع العقاري في الإمارة، وتعريف الجمهور الدولي بالفرص الاستثمارية، لاسيما في القطاع العقاري، وذلك من خلال قطاع تشجيع الاستثمار، حيث نجحت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة، في تنفيذ أجندة ترويجية دولية استهدفت أهم العواصم العالمية لتستقطب الاستثمارات العقارية.

ولم يقتصر الأمر على الاستثمارات فقط، وإنما شمل العقول المبدعة التي تعمل في القطاع، والتي تجد لمساتها في النهضة العمرانية للمدينة، كما أن الأمر لم يقتصر على المحافل الدولية، فكان الترويج محلياً عبر عرض هذه الفرص من خلال مؤتمرات ومعارض مقامة في دبي، حيث تضافرت جهود القطاع الحكومي والخاص في تقديم فرص ومحفزات عقارية للراغبين في الاستثمار العقاري.

هذه الجاذبية لعقارات دبي من قبل المستثمرين والشركات، عكستها التصرفات العقارية التي تحقق قفزات أهّلتها للوصول إلى مرحلة صلبة ومتينة تؤكد قوة السوق جاذبيتها المستمرة، إذ تضم سوق دبي العقارية ما يزيد على 200 جنسية من المستثمرين، ويأتي هذا من الدعم الحكومي والمحفزات الحكومية التي تم إطلاقها أخيراً، ومن أبرزها مبادرة السماح للشركات الأجنبية بالتملك بنسبة 100%، وتمديد الإقامات لفئات معينة، والمحفزات الاستثمارية للشركات.

ومن المشروعات التي تشرف عليها إدارة تشجيع الاستثمار العقاري، توسيع قاعدة مراكز الترويج العقاري حول العالم، حيث استقبلت «أراضي دبي» العديد من طلبات الاهتمام، من جهات ومستثمرين عقاريين لإنشاء مراكز للترويج العقاري في بلدانهم للوصول للترويج للاستثمار العقاري في دبي، للوصول لأكبر قدر من المستثمرين حول العالم.

وأخيراً.. تسعى الدائرة إلى التركيز على عنصر الترويج المستدام على مدار السنة؛ لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين العالميين.

مدير تنفيذي - قطاع تشجيع الاستثمار دائرة الأراضي والأملاك