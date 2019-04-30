«معرض المطارات» ينطلق في دبي بمشاركة 375 عارضاً من 60 دولة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أمس، أعمال الدورة الـ19 لـ«معرض المطارات» في دبي.

وتجول سموه في أرجاء المعرض، وتعرف إلى أفضل التقنيات المعروضة، كما استمع إلى شرح موجز من العارضين حول التقنيات الجديدة.

وبدأ المعرض، الذي سيمتد لثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، أعماله بمشاركة 375 شركة عارضة من 60 دولة. وتعرض فيه الشركات المشاركة ما يزيد على 50 تقنية جديدة، ومنتجات مبتكرة.

وأكد بيان صدر أمس أن المعرض عزز مكانته في السوق من خلال الشركات المشاركة، التي من المقرر أن توقع صفقات بملايين الدراهم، عبر كامل نطاق عمليات المطارات وإدارتها تقريباً.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث في كلمته الرئيسة التي ألقاها على هامش أعمال قمة كابا للطيران، إن مطار دبي وورلد سنترال سيتعامل مستقبلاً مع 240 مليون مسافر، سيحصل كل منهم على تجربة سفر خاصة ومميزة.

ويوفر «معرض المطارات»، الذي يترافق مع ثلاث فعاليات يتم تنظيمها بالتزامن معه، منصة مثالية لهيئات الطيران والشركات والأفراد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وذلك للالتقاء والتعاون مع الخبراء والقادة الدوليين، لما فيه تعزيز الطيران على المستوى العالمي.

أما الفعاليات المرافقة للمعرض فهي: منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، واجتماع الجمعية العمومية لمنظمة نساء في الطيران، إضافة إلى قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطيران، التي ينظمها مركز المحيط الهادئ للطيران.

ويتمتع المعرض في دورته العام الجاري بمشاركة 211 مشترياً مستضافاً من 30 دولة، إذ يعتبر برنامج المشترين المستضافين ميزة ذائعة الصيت من ميزات هذا المعرض، وذلك منذ عام 2009.

بدوره، قال مدير مجموعة المعارض في «شركة ريدز الشرق الأوسط للمعارض»، الجهة المنظمة لمعرض المطارات، دانيال قريشي، إنه تم بوضوح حجز كامل المعرض، مشيراً إلى استمرار حيوية هذه الصناعة، وإمكاناتها الاستثمارية لتوسيع المنشآت والتقنيات الجديدة في المطارات وصناعة الطيران عموماً.