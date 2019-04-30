أحمد بن سعيد: لـ «فلاي دبي» الحق في طلب تعويض بعد حظر «737 ماكس»

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أن المجموعة سجلت نتائج إيجابية، خلال السنة المالية 2018-2019، والمنتهية في 31 مارس 2019، على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي عالمياً.

وقال سموه إن قرار «شركة إيرباص الأوروبية» الأخير، حول إيقاف إنتاج طائرة «إيه 380» دفع بـ«طيران الإمارات»، للنظر في الخيارات المستقبلية الأخرى، لافتاً إلى أن «فلاي دبي» تبقي خياراتها مفتوحة، عندما يتعلق الأمر بطائرة «بوينغ 737 ماكس»، ولها الحق في المطالبة بتعويض والحصول عليه بعد حظر هذا النوع من الطائرات، كونه أسهم في إيجاد تكاليف، وخفض عدد الرحلات الجوية.

وشدد سموه على أن الشراكة بين «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، حققت نتائج فاقت التوقعات.

نتائج إيجابية

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن المجموعة سجلت نتائج إيجابية، خلال السنة المالية 2018-2019، والمنتهية في 31 مارس 2019، متوقعاً الإعلان عنها خلال أيام.

وأضاف سموه، في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش «سوق السفر العربي 2019»، أنه تم تسجيل هذه النتائج، على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي على مستوى العالم، بما في ذلك تقلب أسعار العملات، وقوة الدولار، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط، الذي دفع بعض الشركات إلى تسجيل نتائج سلبية.

وأوضح سموه أن أسعار الوقود من العوامل المؤثرة في عمليات الناقلة، والتي لا يمكن التحكم أو التنبؤ بها.

وكان التقرير السنوي لـ«مجموعة الإمارات» أظهر أن أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، بلغت 4.1 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، بنمو نسبته 67%، مقارنة بالسنة السابقة. وسجلت «طيران الإمارات» فقط أرباحاً صافية قدرها 2.8 مليار درهم.

طلبيات الناقلة

وحول طلبيات «طيران الإمارات»، قال سموه إن الشركة تجري مناقشات مستمرة مع المصنعين، لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطائرات، مؤكداً أن قرار «شركة إيرباص الأوروبية» الأخير، حول إيقاف إنتاج طائرة «إيرباص إيه 380»، دفع بـ«طيران الإمارات» للنظر في الخيارات المستقبلية الأخرى.

وذكر سموه أن الشركة تشغل حالياً 109 طائرات من طراز «إيه 380»، لترتفع إلى 123 طائرة، مع استكمال تسلم الناقلة لبقية الطلبية التي تم الاتفاق عليها أخيراً، مشيراً إلى أن هذا الطراز سيبقى ضمن الأسطول حتى عام 2030.

ولفت إلى أنه مع الإعلان عن إيقاف إنتاج «إيه 380»، أعلنت «طيران الإمارات» عن طلبية لشراء 40 طائرة «إيرباص A330-900»، و30 طائرة «A350-900»، وستبدأ الناقلة باستلام الجيل الجديد من هذه الطائرات اعتباراً من عام 2021.

وكشف سموه أن «طيران الإمارات» ستتسلم، خلال منتصف العام المقبل، أول طائرة من طلبيتها «بوينغ 777 إكس»، البالغ عددها 150 طائرة، مشيراً إلى أن هذه الطائرة تمتاز بأنها ذات سعة مقعدية كبيرة.

احتياجات المسافرين

وأكد أن الشركة تسعى إلى توفير الدرجة السياحية الممتازة أمام المتعاملين، خلال العام المقبل، لتلبية احتياجات فئة من المسافرين، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» عززت خيارات المتعاملين خلال عام 2018، إذ أطلقت خدمات إلى أربع وجهات جديدة، وأضافت رحلات إلى 20 وجهة قائمة، ورفعت السعة المقعدية إلى ثماني مدن.

«بوينغ 737 ماكس»

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة «شركة فلاي دبي»، إنه من المتوقع أن تصل الشبكة المشتركة لـ«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، بحلول عام 2022، إلى 240 وجهة، لافتاً إلى أن الشراكة حققت نتائج فاقت التوقعات.

وفي ما يتعلق بحظر طائرات «بوينغ 737 ماكس»، قال سموه إن «فلاي دبي» لديها طلبية مستقبلية كبيرة من هذا الطراز، ولا نعلم متى يتوقع أن تعود الطائرة للعمل مرة أخرى، فضلاً عن مدى تأثير ذلك في الشركة.

وتابع سموه: «هذا الأمر يفتح المجال للنقاش مع (إيرباص)، وسيعطينا ذلك خياراً إضافياً، إذ إننا ننظر في خيار آخر من أجل مستقبل الشركة، وعلينا النظر في نوع مماثل من الطائرات».

وأكد سموه أن «فلاي دبي» تبقي خياراتها مفتوحة، عندما يتعلق الأمر بطائرة «بوينغ 737 ماكس».

وأوضح أن حظر طائرات «737 ماكس» أسهم في إيجاد تكاليف، وخفض عدد الرحلات الجوية بالنسبة لشركة «فلاي دبي»، التي لها الحق في المطالبة بتعويض والحصول عليه.

يشار إلى أن «فلاي دبي» وقعت طلبية بقيمة 27 مليار دولار، لشراء 225 طائرة من طراز «737 ماكس»، لدعم نمو أسطولها، خلال عام 2017.

السوق الصينية

وفي سياق آخر، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أهمية السوق الصينية بالنسبة لـ«طيران الإمارات»، والتي ستكون جزءاً من منظومة الطلب على النقل الجوي على طريق الحرير الجديد، لافتاً سموه إلى أن الناقلة تتطلع إلى زيادة عدد رحلاتها إلى الصين.

وقال سموه إن جناح «طيران الإمارات» سيحتفل بموضوعات معرض «إكسبو 2020 دبي»، إذ يتماشى هدف الجناح إلى حد كبير مع هدف المعرض، في تحفيز التواصل، وتوفير الخبرات، وتعزيز الإبداع والابتكار، وإلهام الالتزام بمستقبل أفضل.

وأضاف سموه أن الناقلة تواصل المحادثات، للحصول على مزيد من حقوق النقل الجوي إلى أسواق إقليمية ودولية، مؤكداً أن السياسات الحمائية توثر في النمو.

مواصلة الاستثمارات

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن «طيران الإمارات»، التي نقلت 59 مليون مسافر خلال عام 2018، تواصل استثماراتها في المنتجات، لتواكب توقعات وتطلعات المسافرين المستقبلية، فهي حريصة على تقديم الأفضل في قطاع النقل الجوي، مؤكداً استمرار هذا النهج كأولوية أولى ضمن خطط الناقلة المستقبلية.