«الإسلامي للتنمية» يدرج صكوكاً بـ1.5 مليار دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

رحبت بورصة ناسداك دبي، أمس، بإدراج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار (نحو 5.49 مليارات درهم)، من جانب البنك الإسلامي للتنمية.

وأفادت البورصة في بيان لها بأن هذا الإدراج يؤكد على دور دبي، بوصفها المركز الأكبر عالمياً لإدراجات الصكوك من حيث القيمة الاسمية، والتي يبلغ إجماليها في الوقت الحالي 60.89 مليار دولار.

ولفتت إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يمتلك الآن 10 إدراجات للصكوك في البورصة، بقيمة إجمالية تبلغ 12.54 مليار دولار، مشيرة إلى أن البنك متعدد الأطراف، والذي يموّل التنمية في جميع دول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، أدرج أول صكوك له في «ناسداك دبي» عام 2014.

وتشمل أنشطة البنك الإسلامي للتنمية: إبرام الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتعزيز المهارات وتبادل المعرفة، والتركيز على الحلول القائمة على العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتغلب على تحديات التنمية، وتعزيز التنمية العالمية التي تستند إلى الهياكل التمويلية المستدامة الموافقة للشريعة، ودعم التعاون بين الدول الأعضاء للتركيز على إصلاح البشرية.

ووفقاً للبيان، فقد شمل مديري هذا الإصدار: بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وبنك «إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورجان سيكيوريتيز»، و«ناتيكسيس»، و«ستاندارد تشارترد».

يذكر أن «ناسداك دبي» هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وتستقبل جهات الإصدار من أنحاء العالم.

البنك يمتلك 10 إدراجات للصكوك في البورصة.