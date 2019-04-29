«طيران الإمارات» تكشف عن جناحها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة طيران الإمارات، أمس، عن تصميم ومفاهيم تجربة زوار جناحها فائق الحداثة في «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى استخدام تقنيات تفاعلية وأفكاراً هندسية في ذلك، تركز على مستقبل الطيران التجاري.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نحن فخورون للغاية بالكشف عن التفاصيل الأولى للجناح الذي يحتفل بموضوعات (إكسبو 2020 دبي)».

وأضاف سموه: «هدف جناحنا يتماشى إلى حد كبير مع هدف (إكسبو 2020 دبي)، في تحفيز التواصل وخلق الخبرات وتعزيز الإبداع والابتكار، وإلهام الالتزام بمستقبل أفضل»، مشيراً إلى أن «تجارب التفكير المستقبلي ستسلط الضوء على أفضل ما في مستقبل صناعة الطيران، كما ستشكل منصة لعرض مدى أهمية التنقل بالنسبة للعالم اليوم وفي المستقبل».

وتابع سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «ستلعب (طيران الإمارات) ونظام النقل البيئي عامة هنا في دولة الإمارات، دوراً رئيساً في توفير التواصل لإنجاح (إكسبو 2020 دبي)»، لافتاً إلى أن «مساهمة قطاع النقل والضيافة والسياحة ستبلغ 16.4 مليار درهم في الاقتصاد الإماراتي، ما يؤكد الأهمية الحيوية للدور الذي تلعبه هذه الصناعات في توليد القيمة الاقتصادية من خلال تحقيق التواصل بين الناس وكسر الحواجز».

من جهتها، قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو دبي 2020»، ريم الهاشمي، إن «النقل الجوي أحدث تغييراً جذرياً في قدرة الناس على تجربة كل شيء عبر العالم، وسيواصل (إكسبو 2020 دبي) و(طيران الإمارات) هذا النهج في مكان واحد في دبي، كما سيطلعنا جناح (طيران الإمارات) على القصة المذهلة للدور الذي سيواصل السفر الجوي لعبه في تطوير التنقل وتشكيل مستقبلنا».

56 ألف زائر شهرياً

ذكرت شركة طيران الإمارات أن جناحها في معرض «إكسبو دبي 2020» يمكن أن يستقبل أكثر من 56 ألف زائر شهرياً خلال المعرض، ويقدم إطلالة على عالم الطيران التجاري المتغير، كما سيساعد على إثارة النقاش حول قوة التنقل ومراحل تقدّمه جواً وعلى الأرض.

وأوضحت أن الجناح من الداخل يشتمل على مخطط أرضي مغلق يسمح بدخول ضوء النهار الطبيعي، ما يقلل من استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أن المحتوى التجريبي سيحتل مركز الصدارة، ما سيشجع التفاعل خلال الزيارات.

وأضافت أن الجناح سيساعد على سرد قصة ما قد يبدو عليه الطيران التجاري مستقبلاً من خلال موضوعات تشمل علم الطيران والتطورات التي تشهدها تقنيات المحركات، والمواد الفضائية الجديدة التي ترفع الأداء وتقلل استهلاك الوقود، والتصاميم الداخلية المبتكرة للطائرات التي تركز على رفع مستوى راحة الركاب ورفاهيتهم، إضافة إلى مستقبل تجربة المسافرين في المطارات.