أحمد بن محمد: دولة الإمارات الوجهة الآمنة والمفضلة للشركات ورجال الأعمال والسيّاح

المصدر: دبي - وام

افتتح سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، معرض سوق السفر العربي 2019 في نسخته الـ26، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى خمسة أيام.

ووصف سموّه المعرض بالملتقى الثقافي بامتياز، نظراً إلى المشاركات الواسعة لمختلف دول العالم في هذه التظاهرة السياحية.

ورحّب سموّه بجميع العارضين، مشيداً بالتسهيلات اللوجستية التي يوفرها مركز دبي التجاري العالمي لضيوف دولة الإمارات من عارضين وزوّار. وأكد سموّه أن دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً ستظلان الوجهة الآمنة والمفضلة للشركات ورجال الأعمال والسيّاح العرب والأجانب.

جولة المعرض

وتجول سموّه في أرجاء المعرض، الذي شاركت فيه نحو 3000 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة متخصصة في صناعة السياحة والترفيه من دولة الإمارات، ونحو 90 دولة عربية وأجنبية، تعرض وتروّج لما لديها من إمكانات وفرص استثمارية، وكذلك التسهيلات والخدمات التي تقدمها للسياح من مختلف الثقافات والأعمار.

وتوقف سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في بداية جولته، التي رافقه فيها الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، عند العديد من أجنحة ومنصّات عرض الجهات المشاركة في المعرض، من بينها جناح حكومة دبي، الذي يضم عدداً من منصّات التعريف بسياحة دبي، والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية ذات الصلة بصناعة وتطوير السياحة للسيّاح والمستثمرين في آن واحد.

ومن بين الجهات الحكومية التي تنضوي تحت مظلة جناح حكومة دبي: دائرة السياحة والتسويق التجاري، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والقيادة العامة لشرطة دبي، واقتصادية دبي.

واستمع سموّه من القائمين على هذه المنصّات إلى شرح حول التسهيلات الحكومية والامتيازات التي توفرها للسياح والمستثمرين معاً، مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير القطاع السياحي في دبي، لجذب مزيد من المستثمرين والسياح.

شركات الطيران

كما توقف سموّه في جناح شركة «فلاي دبي»، التي تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها، واستمع إلى شرح من الرئيس التنفيذي للشركة، غيث الغيث، إلى التطوّر الحاصل في الشركة لجهة طواقم العمل، وعدد طائرات أسطولها، وزيادة الوجهات التي تطير إليها، التي وصلت إلى 90 مدينة عربية وأجنبية.

كما عرج سموّه على جناح «شركة الاتحاد للطيران،» واستمع من مسؤوليها إلى شرح تفصيلي حول الوجهات العربية والدولية التي تطير إليها، وعدد طائراتها، وطواقم أسطولها، والتحديث المستمر لطائراتها العملاقة.

وفي منصّة عرض شركة «طيران الإمارات»، التي تعدّ من بين أكبر الأجنحة المشاركة في المعرض، استمع سموّه إلى شرح قدمه الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة العمليات التجارية، الذي أوضح أن الشركة الوطنية تقوم بتحديث أسطولها من الطائرات الحديثة، طالما هناك حاجة لذلك، فضلاً عن تحسين خدماتها للمسافرين على متن طائراتها العملاقة بحيث تظل رائدة عالمياً في مستوى الخدمات والامتيازات التي توفرها للمتعاملين من أنحاء العالم.

وزار سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أجنحة: «سياحة أبوظبي»، والبحرين، وعُمان، و«شركة ألفا تورز للسياحة». وواصل جولته في أروقة وردهات المعرض، والتقى العديد من ممثلي الدول والجهات المشاركة في هذا الحدث العالمي.

جناح حكومة دبي يضم عدداً من منصّات التعريف بالتسهيلات التي توفرها للسياح