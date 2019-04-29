رأس الخيمة تستعد لجذب 3 ملايين سائح في 2025

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية، هيثم مطر، إنه تمت إعادة ترميم وافتتاح السوق الحرة في مطار الإمارة، فضلاً عن افتتاح قاعة لكبار الزوار، مشيراً إلى مخصصات لتطوير المطار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2019»، أمس، أن «تطوير المطار يأتي ضمن خطة لتنمية البنية التحتية التي تخدم قطاع السياحة في رأس الخيمة، لجذب 1.5 مليون سائح بحلول عام 2021، وثلاثة ملايين سائح بحلول عام 2025».

وأضاف أن رأس الخيمة تستهدف وصول مساهمة القطاع السياحي في اقتصاد الإمارة إلى 10% بحلول عام 2025، مشيراً إلى أن القطاع يمثل حالياً 5% من اقتصاد الإمارة بعدما حقق نمواً قدره 20% العام الماضي.

وذكر مطر أن استقطاب هذا العدد من السياح يتطلب بنية تحتية، وغرفاً فندقية ومنتجات سياحية، مؤكداً أن حكومة رأس الخيمة تدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع السياحة.

وأوضح أن عدد الغرف الفندقية المتواجدة في الإمارة وصل إلى 5000 غرفة، كما أن هناك 6000 غرفة فندقية قيد الإنشاء، متوقعاً افتتاحها في نهاية 2022.

العيش في البراري

أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية، هيثم مطر، بأن الهيئة وقعت مع أكاديمية Bear Grylls، اتفاقية لتأسيس وتشغيل أكاديمية لتعليم مهارات العيش في البراري على جبل جيس، وذلك في إطار جهود الهيئة لاستقطاب مزيد من عشاق المغامرات، متوقعاً افتتاح الأكاديمية في الربع الأول من عام 2020.

وقال مطر إنه ستتم إقامة مخيم فاخر على ارتفاع 650 متراً في الجبل ليكون مقراً للأكاديمية، كما سيكون هناك مرحلة تطويرية للمسار الانزلاقي في الجبل، وإضافة ستة مسارات جديدة.