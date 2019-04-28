"فلاي دبي" تؤكد ثقتها بالطائرة "737 ماكس"

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن الناقلة شاركت في ورش العمل التي عقدتها شركة بوينغ بخصوص الطائرة 737 ماكس، مشيراً إلى أن الشركة على اتصال دائم بالجهات التنظيمية والشركة المصنعة بخصوص هذه الطائرة.

وذكر الغيث، في تصريحات صحافية على هامش سوق السفر العربي 2019: «كلنا ثقة بأن الطائرة ستعود للعمل والتحليق بأعلى شروط ومعايير السلامة على مستوى صناعة الطيران، لأنها ستخضع للعديد من الإجراءات من قبل مختلف الجهات المعنية قبل اتخاذ قرار تشغيلها مرة أخرى».

ومنعت سلطات الطيران المدني عبر العالم في منتصف مارس الماضي طائرات 737 ماكس من التحليق في أعقاب تحطم طائرة 737 ماكس 8 في رحلة للشركة الاثيوبية في جنوب شرق أديس أبابا، ما أدى الى مقتل 157 شخصاً.

وقالت شركة «بوينغ» إنها قامت بتطوير تحديث برمجة نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) لطائرة «737 ماكس»، لتوفير حماية إضافية، إذا كانت أجهزة استشعار زاوية الهجوم تقدّم بيانات غير دقيقة.