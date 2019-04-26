1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 1.8 مليار درهم.

وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، بأنها شهدت خلال الأسبوع تسجيل 928 مبايعة بقيمة مليار و288 مليون درهم، منها 246 مبايعة لأراض بقيمة 498 مليون درهم، و682 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 790 مليون درهم.

ووفقاً للدائرة، فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة «البرشاء الأولى»، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة»، ومبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «السطوة».

وتصدرت «معيصم الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، تليها منطقة «اليفره 2» بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة «برج خليفة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في المنطقة نفسها، ثم مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة «المركاض».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، مسجلة 82 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم، تليها «الخليج التجاري» بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 756 مليون درهم، منها 83 رهناً لأراض بقيمة 579 مليون درهم، و161 رهناً لفلل وشقق بقيمة 177 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «منخول» بقيمة 130 مليون درهم.