15 مليار درهم زيادة في أصول المصرف المركزي بالربع الأول

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

رفع المصرف المركزي الأصول التي يمتلكها بالدرهم، من استثمارات وودائع ونقد، خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 15 مليار درهم ليصل رصيده التراكمي بنهاية مارس الماضي إلى 433 مليار درهم، مقارنة مع 418 مليار درهم، بنهاية ديسمبر 2018 بنمو نسبته 3.6%.

وأظهرت بيانات نشرها، أمس، المصرف المركزي، أن الأصول المقومة بالعملة الأجنبية بلغت، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 377 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 مليار درهم، مقارنة بما سجلته بنهاية ديسمبر الماضي، والذي بلغ 363 مليار درهم بنمو نسبته 3.8%.

وشملت أصول «المركزي» الأجنبية الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، التي ارتفعت من 294 مليار درهم في شهر ديسمبر 2018، إلى 307.6 مليارات درهم في نهاية مارس الماضي.

وارتفعت قيمة الودائع الحكومية إلى 303.1 مليارات درهم في مارس الماضي، فيما وصلت قيمة الودائع المصرفية النقدية إلى 438.1 مليار درهم، والودائع شبه النقدية 816.6 مليار درهم.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي ارتفاع النقد المصدر إلى 88 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، في حين بلغ النقد المتداول خارج البنوك 74 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسجلت القاعدة النقدية بنهاية مارس الماضي 373 مليار درهم تقريباً، منها 123.1 مليار درهم لبند الاحتياطي الإلزامي للبنوك، ونحو 139.2 مليار درهم لبند شهادات الإيداع، و88.3 مليار درهم للنقد المصدر، و22.3 مليار درهم لبند الحسابات الجارية للبنوك.