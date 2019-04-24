برج الماس.. أطول أبراج بحيرات الجميرا بارتفاع 363 متراً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

بدأ العمل في برج الماس بمنطقة أبراج بحيرات الجميرا «جي إل تي» بداية عام 2005، وتم إنجازه في عام 2009، بارتفاع يزيد على 363 متراً.

ويتكون البرج الذي يقع وسط «أبراج بحيرات الجميرا» من 74 طابقاً، منها 70 طابقا تجارياً، إضافة إلى أربعة طوابق مخصصة للخدمات.

ويعد برج الماس، الذي صممته شركة «أتكينز ميدل إيست» التي كانت مسؤولة عن تصميم معظم الأبراج الموجودة في منطقة أبراج بحيرات الجميرا، أطول أبراج المنطقة.

وتم بناء البرج من قبل شركة «تيسي» اليابانية في شراكة استراتيجية مع الشركة العربية للإنشاءات.

وكانت الجهة المالكة لهذا البرج مركز دبي للسلع المتعددة، وهي أول من انتقل إلى البرج عام 2008، إلى جانب بورصة دبي للألماس.