«فض المنازعات»: بدل الإيجار يشمل الانتفاع بجميع مرافق العقار

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يحق للمستأجر أن ينتفع بكل مرافق العقار، نظير بدل الإيجار الذي يدفعه للمالك، موضحاً أن ذلك يشمل: مواقف السيارات، الصالات الرياضية، المسابح الموجودة داخل البناية، إضافة إلى النادي الصحي.

وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم» أن إتاحة استخدام مرافق العقار مشروطة بما تم الاتفاق عليه في العقد بين المؤجر والمستأجر، مشيراً إلى أنه إذا كان تم تقييد هذه الإتاحة في العقد، فالعقد شريعة المتعاقدين، لكن في الأصل البدل يشمل مرافق العقار كافة.

وبين أن موقف السيارة يعد من المرافق الأساسية للعقار، التي ينتفع بها المستأجر، نظير بدل الإيجار الذي يدفعه، ويعامل معاملة الوحدة السكنية من حيث ضرورة استفادة المستأجر منه، ما لم يخرجه الطرفان من العقد الإيجاري. وأوضح المركز أن «القانون رقم (26) لسنة 2007 المعدل بالقانون (33) لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري (مُلاك) ومستأجري العقارات في إمارة دبي، أشار في مادته الـ(11) إلى أن بدل الإيجار يشمل الانتفاع بمرافق العقار كافة».

وأكد «فض المنازعات» أنه يحق للمستأجر موقف سيارة أو أكثر، بحسب مساحة وحدته السكنية، إذ يعتمد المركز في الحكم على مثل هذه النزاعات على لوائح بلدية دبي، والرسوم الهندسية والمخططات الخاصة بالعقار.

ولفت إلى أنه لا يجوز للمالك فرض أي رسوم نظير استعمال المستأجر لمرافق العقار، لكنه شدد على أن هذا الإجراء مشروط بما تم الاتفاق عليه في العقد، مشيرا إلى أنه في حال اشتراط عدم استخدام المرافق المشتركة إلا بـ«مقابل»، فإنه لا يجوز استخدامها من قبل المستأجر.