«غرفة الشارقة» تُنظِّم مُلتقى «رواندا عرض استثماري» في 23 أبريل الجاري

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

تُنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع «شركة بوثو للأسواق الناشئة»، مُلتقى تحت عنوان: «رواندا عرض استثماري»، وذلك في 23 أبريل الجاري، بحضور ممثلين ومسؤولين عن الحكومة الرواندية.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، إن المُلتقى يُمثل فرصة حقيقية لدعم أواصر التعاون الاستثماري وآليات دعمه مع رواندا، والعائدات المنتظرة من هذه الشراكة، بما يتماشى مع استراتيجية «غرفة الشارقة» الهادفة إلى تسهيل ازدهار قطاعات الأعمال، وتعزيز قدراتها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الرسمية في رواندا ذات الشأن الاقتصادي، عبر تكريس أفضل الممارسات الاقتصادية والتنموية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتنشيط عملية تدفق الاستثمارات.