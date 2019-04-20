ما هي الرموز المستخدمة لحالات الطوارئ على الرحلات الجوية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

يلجأ الطيارون، الذين يواجهون حالة طارئة إلى إعلانها فوراً، عبر التواصل مع أبراج المراقبة في المجال الجوي المقصود، وذلك من خلال الطريقة المعتمدة لإيصال هذه المعلومات باستخدام البادئة "ماي داي" (MAYDAY)، و"بان بان" (PAN PAN)، وهي الوسيلة الأكثر فاعلية لتنبيه برج المراقبة إلى ضرورة إعطاء الأولوية للرسالة التي ستتبع.

لكن في حال فشل أو تعطل أجهزة الاتصال يلجأ الطيارون إلى إعادة ضبط جهاز الإرسال والاستقبال على الرمز (7700)، ويتم من خلال هذا الرمز تنبيه جميع مرافق مراقبة الحركة الجوية على الفور بأن الطائرة في حالة "طوارئ"، ويتم عادة استخدام هذا الرمز الذي يرسل معلومات تفصيلية عن الموقع في البيئات الدولية التي قد يكون فيها التواصل اللغوي صعباً.

هذا النداء يرسل وميضاً على شاشات الرادار الخاصة بوحدات التحكم ليجذب انتباه الجميع، حتى في المناطق غير الخاضعة للسيطرة من قبل مراكز المراقبة الجوية الدولية وفوق أعالي البحار، وإذا كان هناك عطلاً في أجهزة الاتصال اللاسلكية فيتم في هذه الحالة تحديداً استخدام الرمز 7600 (بدون راديو) لتنبيه أبراج المراقبة بأن الطائرة تعلن حالة طوارئ لكن جهاز الراديو معطل.

تبقى المعلومات اللفظية من الطيار أكثر أهمية بكثير من استخدام هذه الرموز التي هي مجرد وسيلة أخرى لقول شيء دون وجود اتصال مباشر، على سبيل المثال، إذا تعرضت الطائرة للخطف فيتم استخدام الرمز 7500، وإذا لم يكن الخاطفون أذكياء بدرجة كافية، فلن يعلموا بأن الطيار تواصل مع السلطات بطريقة غير مباشرة.

يتلقى الطيارون عادة تدريبا على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، وبحسب موقع FlightRadar24 المتخصص بتتبع رحلات الطيران فإن 99% من "حالات الطوارئ" عبر الموقع هي أحداث غير خطيرة، فمصطلح "الطوارئ" لا يعني بالضرورة وجود كارثة جوية.