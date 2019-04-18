مسؤول قضائي: تأجيل قضية تسليم مؤسس "أبراج" واعتقال مسؤول تنفيذي سابق

المصدر: رويترز - لندن

قال مسؤول قضائي اليوم إن قضية تنظرها محكمة في لندن لتسليم عارف نقفي مؤسس شركة الاستثمار المباشر المنهارة" أبراج" إلى الولايات المتحدة بسبب اتهامات بالاحتيال أُرجئت حتى 26 أبريل الجاري.

وأضاف المسؤول لرويترز أن المدير الشريك السابق لأبراج سيف فيتفيتبلاي اُعتقل أيضا ويواجه تسليمه إلى الولايات المتحدة لذات الاتهامات.

ولم يتسن الوصول إلى فيتفيتبلاي للتعليق.

وخلال عمله في أبراج، كان فيتفيتبلاي رئيس الاستثمار المؤثر في منصب يشرف بموجبه على صندوق الرعاية الصحية التابعة للشركة الذي يواجه مشكلات.

ويواجه مسؤولا أبراج اتهامات أمريكية تتعلق بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وتقول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن نقفي وشركته جمعا أموالا لصندوق أبراج للرعاية الصحية، ليحصلا على ما يزيد على مئة مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من مؤسسات خيرية مقرها في الولايات المتحدة ومستثمرين أمريكيين آخرين.

ووفقا لشكوى اللجنة، فإن نقفي أساء استخدام أموال صندوق الرعاية الصحية وقام بمزج الأصول مع صناديق تابعة لأبراج لإدارة الاستثمارات وشركتها الأم، واستخدم الأموال لأغراض أخرى غير مرتبطة بصندوق الرعاية الصحية.

ودفع نقفي ببراءته الأسبوع الماضي في بيان نشره عبر شركة للعلاقات العامة، وقالت أندريا جريسوولد مساعدة وزير العدل الأمريكي في جلسة في محكمة اتحادية في مانهاتن في 11 أبريل إن نقفي أُلقي القبض عليه في المملكة المتحدة هذا الشهر، بينما تم إلقاء القبض على مصطفى عبد الودود المدير الشريك في فندق بنيويورك.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية يوم الاثنين إنها على اتصال مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بخصوص أحدث قضية ترتبط بشركة الاستثمار المباشر المنهارة "أبراج"..