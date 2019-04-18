«محمد بن راشد للازدهار العالمي» تدعو إلى ابتكارات ذات أثر إيجابي في المجتمعات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، الشركات العالمية الناشئة، إلى التركيز على تقديم ابتكارات قادرة على إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات العالمية، وابتكار حلول تكنولوجية لأكثر القضايا إلحاحاً التي يواجهها العالم، وذلك خلال فعالية التحكيم النهائية لـ«تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين»، التي استضافتها دولة الإمارات يومي 16 و17 أبريل في كل من «مركز خليفة للابتكار» في جامعة خليفة بأبوظبي، وفي «مسرعات دبي المستقبل» بـ«أبراج الإمارات» على التوالي.

حلول مبتكرة

وتوفر المبادرة منصة مفتوحة للابتكار على الإنترنت، من شأنها الإسهام في استقطاب الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، واختيار الأفضل منها، بهدف دعمها، والمساعدة على تطبيقها على أرض الواقع.

واستعرضت فعالية التحكيم النهائية لـ«تحدي محمد بن راشد للمبتكرين الصناعيين» 16 حلاً مبتكراً تهدف إلى معالجة أربعة تحديات عالمية تتعلق بالطاقة المستدامة، والفجوة الرقمية والقضاء على الأمية الرقمية، والتطوير الزراعي والقضاء على الجوع، والمدن المستدامة التي تؤثر في حياة أكثر من مليار شخص.

وسيحظى الفائزون بالتحدي بجوائز مالية واستشارات فنية، وفرص تدريبية مع مؤسسات عالمية تقدّر قيمتها بمليون دولار.

فعالية التحكيم

وانطلق اليوم الأول من فعالية التحكيم، بكلمة ألقتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لـ«شركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية»، أكدت فيها أن للازدهار جوانب متعددة تتمثل في توفير نظام صحي وتعليمي جيد للجميع، والقضاء على الفقر والظلم، وضمان سلامة وأمن المجتمعات العالمية.

وأضافت: «الأوضاع الدقيقة التي يمر بها عالمنا اليوم لها آثارها على الإنسانية، ولن نستطيع تجاوز هذه الأوضاع إلا بتحمّلنا المسؤولية الكاملة عن خياراتنا وأنماطنا الاستهلاكية، والنهج الذي نعتمده في حياتنا اليومية».

وتابعت: «لا يخفى على أحد أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به التكنولوجيا في تحسين حياة المجتمعات العالمية، إذا ما تم توظيفها في مصلحة الإنسان. وقد شهدت الإمارات العديد من فعاليات رواد الأعمال الذين يسعون إلى تحقيق أثر إيجابي، لاسيما في الدول النامية».

وأكّدت أن المبتكرين، بمن في ذلك المتنافسون النهائيون على الفوز بـ«تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين»، يمثلون الأمل الحقيقي لبناء مستقبل عالمي مزدهر. ولا يسعنا إلا أن نشجع هؤلاء المبتكرين، ونحثهم على مواصلة عملهم المبدع لترسيخ القيم الاجتماعية والبيئية كمكون رئيس في ثقافة مؤسساتهم.

الابتكار والازدهار

بدوره، قال رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الجهة المشرفة على «مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي»، بدر سليم سلطان العلماء، إن فعالية التحكيم النهائية للدورة الأولى من «تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين» جمعت العديد من الشركات الصناعية العالمية، ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، والشركات الناشئة والأكاديميين الذين عبروا عن إيمانهم برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول أهمية الابتكار كمحرك أساسي لتحقيق الازدهار العالمي.

وأضاف: «نتطلع إلى أن تشكل هذه الفعالية بداية لمسيرة طويلة من التعاون بين الجهات ذات العلاقة مع المبتكرين العالميين لنشر رؤية سموّه على المستوى العالمي. ونتطلع للإعلان عن الفائزين بتحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين خلال فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي ستعقد في مدينة إيكاتيرنبيرغ الروسية في الفترة بين التاسع و11 من يوليو 2019».

ابتكارات إماراتية في «تحدّي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين»

قارب مخلّفات بلاستيكية

يسهم ابتكار قارب لجمع المخلفات البلاستيكية، للمبتكر أيوب

النصيرات، في جمع المخلفات البلاستيكية العائمة في المحيطات والبحار

والأنهار، إذ يجمع القارب المصمّم بطريقة خاصة المخلفات ذاتياً،

مستخدماً الطاقة الشمسية والبطاريات الخالية من مادة الكربون. وقد

صمّم فريق العمل أحجاماً متنوعة من هذا القارب تناسب العديد من

الاستخدامات، وتعمل طوال اليوم دون الحاجة إلى شحنها.

مصدر منخفض الكلفة للكهرباء

يوفر الابتكار «يو لايت»، للمبتكر عمر خليل منصور، مصدراً موثوقاً

ومنخفض الكلفة للكهرباء، يمكن أن يستفيد منه ملايين الأشخاص

الذين لا تصلهم شبكة الكهرباء، أو الذين يعانون انقطاع التيار

الكهربائي بشكل مستمر.

ويعمل «يو لايت» باستخدام آلة دوارة تشغل يدوياً لتوليد الكهرباء.

ويحتوي الابتكار على مخرج USB يمكن من خلاله تشغيل مصباح فائق

الإضاءة لمدة 25 دقيقة، أو شحن بطارية الهاتف المحمول.

نظام ري ذكي

يعتبر ابتكار «سيانا» Siana للمبتكر صبيح شايك، نظام ري ذكياً

يسهم في استهلاك مياه الري بكفاءة عالية.

ويتألف الابتكار من تطبيق مرتبط بمجسات تعمل بتكنولوجيا «إنترنت

الأشياء»، للمساعدة في الحصول على معلومات دقيقة وشاملة عن

المحصولات الزراعية. وتقوم المجسات بقياس رطوبة التربة، وترسل

البيانات إلى التطبيق الذي يعرض البيانات على شكل معلومات مبسطة

يمكن للمزارع قراءتها وفهمها.

حلول الطاقة الشمسية

يستخدم ابتكار «سولارينو» للمبتكر يعقوب عبدالله العلي، شبكات

توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواسطة

الخلايا الضوئية النانوية، التي تستطيع توفير كل احتياجات المنازل

من الكهرباء. وليس على الأسر الراغبة في الاشتراك بخدمات هذه

الشبكات إلا دفع مبلغ رسوم عضوية منخفضة الكلفة لمرة واحدة، ثم

دفع الفاتورة الشهرية التي تعتمد على استهلاكها للطاقة الكهربائية

وبكلفة منخفضة.

- الفائزون سيحظون بجوائز مالية واستشارات فنية، وفرص تدريبية مع مؤسسات عالمية.