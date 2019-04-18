«طموح» تنجز تطوير 35% من مساحة مشروع تطوير «الريم»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «طموح» العقارية، غانم المنصوري، إن الشركة أنجزت تطوير أكثر من 35% من إجمالي المساحة التي تتولى تطويرها في جزيرة الريم، والتي تبلغ 60% من إجمالي مساحة الجزيرة.

وأضاف المنصوري، في تصريحات صحافية على هامش معرض «سيتي سكيب أبوظبي»، أن «طموح» بدأت تسليم الشقق السكنية للمشترين في مشروع «هورايزون تاورز»، الذي يضم 924 وحدة سكنية في جزيرة الريم، مشيراً إلى أن الشركة طرحت عرضاً خلال المعرض للمشترين بدفع 20% من قيمة الوحدة مع تقسيط بقية قيمة الوحدة لمدة خمس سنوات بعد الاستلام. وكشف المنصوري أن الشركة باعت 15 قطعة أرض، من ضمن 83 قطعة أرض في مشروع «ريم داون تاون»، الذي يوفر 12 ألف وحدة سكنية، ويقع المشروع أمام جزيرة المارية.