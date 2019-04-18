الاستثمار في الصكوك

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يوفر سوق دبي المالي وبورصة «ناسداك دبي» للمستثمرين مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك المدرجة في البورصتين. وتعد الصكوك عبارة عن سندات متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية، وهي تختلف عن السندات التقليدية بعدم خضوعها لمعدل فائدة مضمونة ومحددة سلفاً. وتعتمد الصكوك على مبدأ الاستثمار المشترك، حيث يقوم مُصدر الصكوك بجمع الأموال من أصحابها، ومن ثم استثمارها بموجب عقود تمويل أو استثمار مناسبة. ولا يتم تقديم المال لمُصدري الصكوك وقت الشراء مقابل الحصول على مبلغ مالي في وقت لاحق، وإنما يتم تقديمه ليوظف في أصول معينة أو للانتفاع بمنافع معينة وللحصول على حقوق مالية.

وتصمم عقود الصكوك بأشكال متعددة من حيث طرق جنى الأرباح للمستثمرين، منها صكوك الإجارة التي تمثل ملكية لحصة من الأصول، وصكوك المرابحة التي تمثل ملكية لحصة من الدَّين في ذمة المشترين للأصول.