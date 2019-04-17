«مارينا 23».. ناطحة سحاب بقمة تشبه «سن القلم»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

بدأت الإنشاءات في برج «مارينا 23» في عام 2006، وتم الانتهاء منه في عام 2012. وهو برج بتصميم يشبه إلى حد كبير القلم، إذ تم بناؤه على قاعدة مثمن. والبرج هو ناطحة سحاب سكنية فاخرة، يقع في منطقة تجارية مزدهرة في منطقة «مرسى دبي»، بجوار «نادي الإمارات للغولف»، ويوفر إطلالات رائعة على المرسى، ونادي دبي الدولي البحري، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي للإعلام.

يتميز البرج بتصاميم هندسية في الأرضيات والجدران الزجاجية المائلة، كما يوجد حوض سباحة في الطابق الأرضي من المبنى. يستخدم البرج نظام الحائط الساتر من الخرسانة البيضاء المكشوفة، والزجاج الأزرق الملون.

يعتبر «مارينا 23» واحداً من أطول المباني السكنية في الشرق الأوسط، ويوفر أقصى درجات الفخامة للقاطنين في شققه السكنية، التي تتكون من غرفتين وثلاث غرف نوم، وشقق «دوبلكس» من أربع غرف نوم، مع تصميمات داخلية أنيقة من الخشب والرخام. كما تحتوي جميع الشقق المزدوجة على مصاعد خاصة وشرفات مثلثة بارزة الشكل.