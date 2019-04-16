تعرف إلى المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في دبي

المصدر: أزاد عيشو -دبي

بلغ تعداد سكان إمارة دبي ثلاثة ملايين و192 ألفاً و275 نسمة، بنهاية عام 2018 بنمو 7.25%، مقارنة بالعام السابق، وبزيادة بلغت 215 ألفاً و820 نسمة، وفقاً للإحصاءات الديموغرافية والحيوية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء.

ووفقاً للبيانات التي اطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، فقد تصدرت منطقة محيصنة الأولى قائمة أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في الإمارة تلتها منطقة القوز الصناعية الثالثة، فيما حلت منطقتا جبل علي الصناعية الأولى وورسان الأولى في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وارتفع عدد سكان دبي من 183 ألف نسمة في العام 1975 إلى 689 ألفاً في العام 1995، ليتخطى حاجر المليون نسمة للمرة الأولى في العام 2005، وحاجز المليونين نسمة في العام 2011، وثلاثة ملايين نسمة في العام 2018.

والمناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في إمارة دبي على النحو التالي (بالألف نسمة)

-محيصنة الأولى: 197

-القوز الصناعية الثانية: 158

-جبل علي الصناعية الأولى: 129

-ورسان الأولى: 97

-هور العنز: 81

-الكرامة: 70

-جبل علي الأولى: 69

-مجمع دبي للاستثمار: 69

-مردف: 60

-مجمع دبي للاستثمار الثاني: 59

-النهدة الثانية: 56

-مرسى دبي: 55

-البدع: 54

-نايف: 48

-الرفاعة: 42

-القصيص الأولى 41

-السطوة: 41