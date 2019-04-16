«اتصالات» تتيح باقات أسبوعية وشهرية للمكالمات الدولية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن إطلاق باقات جديدة للمكالمات الدولية المخصصة لمشتركي الدفع المسبق، حيث بات بإمكان المشتركين إجراء عدد غير محدود من المكالمات الدولية بأسعار مخفّضة تبدأ من 20 درهماً أسبوعياً، مع قائمة تضم 14 دولة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن الباقات الجديدة تتيح عدداً من خيارات الاشتراك الأسبوعي والشهري، إذ يمكن الاشتراك بالباقة الأسبوعية بمبلغ 20 درهماً فقط للحصول على 200 دقيقة دولية، كما سيكون متاحاً لمشتركي الخدمة الشهرية الاستمتاع بـ1000 دقيقة دولية مقابل 69 درهماً شهرياً.

وأوضحت أنه يمكن لجميع مشتركي الدفع المسبق الاشتراك في الباقات الجديدة عبر طلب الرقم *135*90#، والتي تضم 14 دولة، هي: الهند، باكستان، مصر، نيبال، كندا، ألمانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، أستراليا، إندونيسيا، الصين، المغرب، ماليزيا، وأفغانستان.