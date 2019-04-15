"اتصالات" تتيح باقات أسبوعية وشهرية مُخفضة للمكالمات الدولية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق باقات جديدة للمكالمات الدولية المُخصصة لمشتركي الدفع المُسبق، حيث بات بإمكانهم إجراء عدد غير محدود من المكالمات الدولية بأسعار مخفّضة تبدأ من 20 درهم فقط أسبوعياً، مع قائمة تضم 14 دولة حول العالم.

وقد أطلقت "اتصالات" هذه الباقات الدولية الشهرية والاسبوعية نظراً للحجم الكبير من المكالمات الدولية لهذه الدول، وهو ما يمكّن مشتركي "اتصالات" من التواصل مع الأهل والأصدقاء بسهولة ويسر، علاوةً على أن الباقات الجديدة متاحة لجميع مشتركي الدفع المسبق سواءً من مواطني دولة الإمارات أو المقيمين على أرضها.

كما تتيح الباقات الدولية الجديدة عددا من خيارات الاشتراك الأسبوعي والشهري، حيث يمكن الاشتراك بالباقة الأسبوعية بمبلغ وقدره 20 درهماً فقط للحصول على 200 دقيقة دولية، كما سيكون متاحاً لمشتركي الخدمة الشهرية الاستمتاع بألف دقيقة دولية مقابل 69 درهماً شهرياً.

ويمكن لجميع مشتركي الدفع المسبق الاشتراك في الباقات الجديدة عبر طلب الرقم *135*90#، والتي تضم عدد من الدول هي: الهند وباكستان ومصر ونيبال وكندا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى أستراليا وإندونيسيا والصين والمغرب وماليزيا وأفغانستان.