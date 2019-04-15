طلاب في الجامعة الأميركية يطلعون على أفضل الممارسات لتأسيس الشركات

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

استقبلت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، مجموعة من طلاب كلية القانون في الجامعة الأميركية بالدولة، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تأسيس وتسجيل الشركات، وإجراءات التسجيل والترخيص التجاري في إمارة دبي.

وتأتي استضافة الوفد الزائر من الطلاب في إطار استراتيجية اقتصادية دبي نحو تطوير المجتمع، وذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرات مع الطلبة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتفعيل التعاون بين كل الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لخدمة مجتمع دولة الإمارات.

وأكد مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عبدالعزيز بن حثبور، أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، وربط الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية، إضافة إلى دعم اقتصادية دبي التوجهات الوطنية نحو تطوير المجتمع، وترسيخ الابتكار والإبداع، وإثراء المعرفة لدى الطلبة في مختلف جامعات دولة الإمارات، بما يخدم الرؤية الوطنية لبناء وتأسيس جيل جديد من المبدعين والمبتكرين يستطيع قيادة المسيرة التنموية، وتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة ببناء اقتصاد متطور ومستدام.

وقال بن حثبور إن «اقتصادية دبي تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي، وتقديم كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها الإمارة إلى اقتصاد متنوع ومبدع وقائم على المعرفة، هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال، وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية»، مشيراً إلى أن «اقتصادية دبي حققت العديد من الإنجازات، التي شملت تطوير السياسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية في إمارة دبي، إضافة إلى تهيئة البيئة المحيطة بشكل إيجابي وملائم لمزاولة الأعمال».