اليورو يصعد في تحرك مفاجئ مدفوعاً بتدفقات مرتبطة باليابان

المصدر: لندن - رويترز

صعد اليورو، أمس، في تحرك قال متعاملون إنه ربما يكون مدفوعاً بطلب متوقع على العملة الموحدة نابع من خطط بنك ياباني لشراء نشاط تمويل بقطاع الطيران الألماني قيمته مليارات عدة من الدولارات.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة قفزة في أواخر جلسة التعاملات في آسيا، أمس، التي شهدت ارتفاع اليورو لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع.

وزاد اليورو 0.35% إلى 1.1289 دولار بعد أن لامس 1.1294 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 26 مارس الماضي. كما ارتفعت العملة الموحدة نحو 0.4% إلى 126.23 ين وهو أقوى مستوياتها منذ 21 مارس.

وقال متعاملون إن مضاربين يشترون اليورو استجابة لتقارير تفيد أن مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» اليابانية تخطط لشراء نشاط تمويل قطاع الطيران لدى بنك «دي.زد الألماني».

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من عملات منافسة، جراء ضغوط من ارتفاع اليورو 0.2% إلى 96.991، متخلياً عن معظم المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة. ومع تراجع الدولار بصفة عامة، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3078 دولار، ليمحو معظم الخسائر التي تكبدها في اليوم السابق.