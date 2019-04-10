2459 رخصة جديدة في دبي خلال مارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال مارس 2019، وصل إلى 2459 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 35.4%، مقارنةً بالفترة من العام الماضي، عندما سجلت الرخص الصادرة في مارس 2018 إجمالي 1816 رخصة.

وأكدت اقتصادية دبي أن الرخص الجديدة أسهمت في إضافة 9661 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على أنشطة عدة، جاءت في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 58%، والمهنية 39.3%، ثم السياحية 1.9%، والصناعية 0.8%.

ووفقاً للتقرير، فإن هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، تظهر أنه تم إصدار 79 رخصة جديدة يومياً في دبي خلال مارس 2019، ما يعزز استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة، خلال مارس 2019، وصل إلى 27 ألفاً و531 معاملة، بنسبة زيادة تصل إلى 4.9%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018 عندما وصل العدد إلى 26 ألفاً و257 معاملة.

وشكّلت معاملات التجديد 13 ألفاً و112 معاملة، خلال مارس 2019 بنسبة زيادة تصل إلى 3.5%، مقارنةً بعدد المعاملات في مارس 2018، التي بلغت 12 ألفاً و671 معاملة، كما تم إنجاز 6125 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة 46.7% من إجمالي معاملات التجديد.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3656 إجراء بنسبة زيادة تصل إلى 11.4%، مقارنةً بمارس 2018، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2921 موافقة، وعدد التصاريح التجارية 1677 تصريحاً، سواء كانت لعروض ترويجية أو تخفيضات أو إقامة معارض.

وبلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى، وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها 190 رخصة، وارتفع عدد رخصة «تاجر» من 179 رخصة في مارس 2018 إلى 226 رخصة في مارس 2019، بنسبة زيادة 26.3%.

بدورها، أنجزت مراكز التعهيد 17 ألفاً و770 معاملة، بنسبة 64.5% من إجمالي المعاملات البالغ 27 ألفاً و531 معاملة، خلال مارس 2019، ما يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد.

أما بالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، فقد جاءت الهند في المرتبة الأولى، تليها باكستان، بنغلاديش، مصر، الصين، الأردن، الفلبين، السعودية، لبنان، كندا، وفرنسا.