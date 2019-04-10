«جمارك دبي» تطور قناة ذكية لتقديم خدمات فائقة السرعة للعارضين في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة جمارك دبي عن تطوير قناة ذكية جديدة، لتقديم خدمات جمركية فريدة من نوعها عالمياً للمشاركين في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأفادت في بيان، أمس، بأن فرق العمل المتخصصة في الدائرة طوّرت بنية متكاملة لـ«قناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية» لتخليص الشحنات القادمة إلى المعرض، خلال زمن قياسي للإنجاز، وبأفضل مستويات الجودة، لتمكين العارضين من إتمام معاملاتهم الجمركية من دون تأخير، ودعم قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج من مشاركتهم في المعرض.

وتُعدّ «قناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية»، التي كانت من المبادرات الجمركية التي تضمنها ملف الترشيح في عام 2013 لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، من أهم المبادرات المبتكرة التي طوّرتها «جمارك دبي» لدعم المعرض. وتتيح القناة الذكية للمشاركين في المعرض، تقديم طلباتهم للحصول على الخدمات عبر منصّة الخدمات التي توفرها «جمارك دبي» للعارضين، من خلال الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة إلى الأنظمة الإلكترونية والذكية التي يمكن من خلالها إنجاز المعاملات.

وأكدت «جمارك دبي» أنه تم تخصيص فرق عمل لإنجاز المعاملات على مدار الساعة باستخدام أحدث الأنظمة الذكية، التي تم تطويرها لإنجاز التخليص الجمركي، في مقدمتها «محرك المخاطر»، والإفصاح المبكر الذكي، ومنظومة التدقيق الذكي، و(Business to Government)، التي تخدم الشركة الحصرية التي تتولى الخدمات والعمليات اللوجستية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص الأخرى.

وقال مدير «جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح: «نحرص على أن تعكس مبادراتنا الداعمة لـ(إكسبو 2020 دبي)، مدى التطور الذي حققته دبي في تيسير حركة التجارة، من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، لترسيخ مكانة الإمارة، عاصمة للاقتصاد، وتعزيز دورها العالمي في الربط بين الأسواق الإقليمية والدولية، بمواكبة مشروع (خط دبي للحرير)، البند الأول في (وثيقة الخمسين)، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وأضاف: «تربط القناة كل فرقنا وتقنياتنا المخصصة لـ(إكسبو 2020 دبي) ربطاً مباشراً، ما يمكنا من توفير خدماتنا الذكية لمختلف الأجنحة والشركات والجهات المشاركة، بأسرع وقت للإنجاز، وبأفضل مستويات الجودة».