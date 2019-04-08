102.6 مليار دولار رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 5 قطاعات في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

كشف وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في خمسة قطاعات رئيسة بالإمارات، بلغت 102.6 مليار دولار من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للدولة، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم 129.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، بنمو 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وقال المنصوري، بمناسبة أعمال ملتقى الاستثمار السنوي 2019، الذي ينطلق اليوم في دبي، إن دولة الإمارات نجحت في تحقيق صدارة إقليمية ومرتبة عالمية متقدمة، إذ تقدمت، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خمس مراتب عما كانت عليه في عام 2016 (المرتبة 35 عالمياً) لتصبح في المرتبة 30 عالمياً في عام 2017، كما احتفظت بمكانتها وجهةً إقليميةً ودوليةً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبترتيبها الأول من بين مجموعة الدول العربية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف المنصوري أن الإمارات تبوأت المرتبة 12 عالمياً من حيث عدد مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، المعلن عنها خلال عام 2017، بإجمالي 329 مشروعاً معلناً عنها، مقابل 303 مشروعات في عام 2016 بحسب تقارير «الأونكتاد» المستندة إلى بيانات FDI Markets.

وأوضح وزير الاقتصاد أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يأتي في مقدمة رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بقيمة 29.8 مليار دولار، بنسبة إسهام 24.9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات، فيما يأتي قطاع الأنشطة العقارية في المرتبة الثانية، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع نحو 28.4 مليار دولار بنسبة إسهام 23.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين يحل قطاع الأنشطة المالية والتأمين ثالثاً، مع رصيد استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ نحو 23 مليار دولار، بنسبة إسهام 19.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبيّن أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية بلغ 10.9 مليارات دولار، بنسبة إسهام 9.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات، فيما يأتي قطاع التعدين واستغلال المحاجر خامساً برصيد 10.5 مليارات دولار وبنسبة إسهام تبلغ 8.8%.