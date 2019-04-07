«جمارك دبي»: البيانات الجمركية تستحوذ على 78% من معاملات 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي، بأن معاملات البيانات الجمركية استحوذت على نحو 78% (7.5 ملايين بيان) من إجمالي 9.6 ملايين معاملة جمركية أنجزتها الدائرة خلال عام 2018، فيما سجلت نسبة السعادة في إدارة البيانات الجمركية ارتفاعاً وصل إلى 90% نهاية عام 2018، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نسبة سعادة عملاء جمارك دبي التي بلغت 97.5% للعام نفسه.

جاء ذلك خلال زيارة مدير «جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إلى إدارة البيانات الجمركية وغرفة التحكم التابعة لإدارة الاستخبارات الجمركية، إذ اطلع على جهود موظفي إدارة البيانات الجمركية الذين يعملون على معالجة البيانات المحولة من نظام محرك المخاطر.

وقال مصبح إن غرفة التحكم هي إحدى الركائز الأساسية للعمل الجمركي في دبي، وتعمل ضمن منظومة متناسقة بواسطة كادر بشري مؤهل على مدار الساعة.

وأوضح أن غرفة التحكم تعمل على 23 برنامجاً جمركياً أمنياً على مدار الساعة لمتابعة أعمال التفتيش والشحنات والاستفسار عن الحاويات وتلقي المكالمات الهاتفية والاستفسارات من المراكز الجمركية ونشر التعاميم الأمنية على المنافذ المختلفة، لافتاً إلى أنه تم أخيراً إضافة خاصية تعقب البواخر والشحنات المشبوهة ضمن برنامج إلكتروني مرتبط بمحرك المخاطر.