6 عوامل ينبغي معرفتها قبل الحصول على قرض تمويل السيارات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

1. الأهلية وسجل الائتمان

يجب أن يتأكد الشخص من وجود سجل ائتماني جيد لديه ومؤهل لمعايير الأهلية المحددة من قبل البنك، إذ يمكن للبنك أن يرفض طلب القرض، إذا لم يكن لديك سجل ائتماني جيد.

2. المدفوعات المنتظمة

الدفعة الأولى هي المبلغ الذي يدفعه المتعامل كنسبة من المبلغ الإجمالي للسيارة المراد شراؤها، وتؤثر هذه الدفعة على الفوائد الشاملة والمبالغ الشهرية المستحقة، أي كلفة القرض. أما المدفوعات الشهرية فهي التي يتعين على الشخص دفعها على أساس منتظم للسنوات المقبلة، وعليه التأكد من عدم وجود أي صعوبة في سداد تلك المدفوعات بانتظام.

3. سعر الفائدة

قد تختلف أسعار الفائدة على قرض السيارة، لذا ينبغي التأكد من إجراء مقارنة جيدة بين مختلف البنوك أو المقرضين قبل اتخاذ القرار النهائي، إذ يمكن أن تؤثر أسعار الفائدة على السعر النهائي للسيارة، مع ملاحظة أنه يتم تطبيق فائدة على القروض طويلة الأجل، ومن الأفضل حصر مدة القرض في فترة زمنية أقصر.

4. فترة القرض

يمكنك اختيار دفع القرض على فترات زمنية مختلفة، وهو خيار يوفره المقرض للمتعامل، وعموماً يمكن أن تختلف فترة الدفع من سنة إلى ست سنوات، ويجب حساب كلفة القرض بناء على المدة الزمنية التي يختارها المقترض، وبما يتوافق مع إمكاناته المالية وقدرته على السداد.

5. عقوبات الإغلاق

ينبغي التحقق مما إذا كان لدى البنك أي رسوم جراء الإغلاق أو السداد المبكر للقرض قبل التقدم بطلب للحصول على التمويل، ذلك أنها الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان هناك أي رسوم مخفية مرتبطة بالقرض.

6. رسوم معاملة جديدة

يمكن أن تكون طلبات القرض مصحوبة برسوم المعاملة الجديدة التي تفرضها البنوك، لذلك يفضل اختيار البنك الذي يتقاضى رسوماً منخفضة، وينبغي التحقق أيضاً من الرسوم الأخرى، مثل رسوم الدفع المتأخر.