احتيال التلاعب بالكلمات المتجانسة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

اللفظ المتجانس هو كلمة لها التهجئة نفسها لكلمة أخرى، لكنها تحمل معنى مختلفاً. وفي أجهزة الكمبيوتر، فإن هجوم اللفظ المتجانس هو عبارة عن عنوان يبدو مثل عنوان «ويب» معروف، لكنه في الحقيقة معدّل، وذلك وفقاً لشركة «مايكروسوفت الأميركية»، التي أشارت إلى أن الهدف من ارتباطات «ويب» المُنتحَلة المستخدمة في مخططات التصيد الاحتيالي هو الخداع كي ينقر المستخدم فوق الارتباط.

وبحسب الشركة، فإن الارتباطات الزائفة تأتي من الأشخاص الذين ينشئون رسائل احتيال لديهم قدرة كبيرة على إنشاء ارتباطات مضللة، بحيث يستحيل على الشخص العادي معرفة ما إذا كان الارتباط شرعياً أم لا. ومن الأفضل دوماً كتابة عنوان «ويب» الذي يعرف بأنه صحيح في المتصفح، كما يمكن حفظ عنوان «ويب» الصحيح في مفضلة المتصفح. مع ضرورة عدم نسخ عناوين ويب من الرسائل ولصقها في المتصفح.