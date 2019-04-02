7548 شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال الربع الأول

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، 7548 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 16.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 3315 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 3219 شكوى من خدمات الشركة بالفترة نفسها من عام 2018، بينما تلقت 4233 شكوى من خدمات «دو» مقابل 3252 شكوى خلال فترة المقارنة، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وأفاد التقرير، بأنه تم إغلاق 91.6% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، في حين تم إغلاق 87.6% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو».

وذكر أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» في الربع الأول من العام الجاري بلغ 73.6%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 10%،

وبلغت نسبة الحياد 16.4%، كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 70.8%، في حين بلغ معدل عدم الرضا 10.9%، ونسبة الحياد 18.3%. وأرجعت «تنظيم الاتصالات» أسباب الزيادة في عدد الشكاوى إلى ثلاثة أسباب هي: زيادة عدد إجمالي المشتركين بشكل كبير، ما أسهم في زيادة احتمالية تقديم الشكاوى، فضلاً عن زيادة وعي المستهلكين بإجراءات الشكاوى، إضافة إلى تنامي أنشطة الهيئة التي تكفل حماية مصالح المشتركين.