12 مصرفاً محلياً ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية عالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، دخول 12 مصرفاً إماراتياً ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2019.

وأعلن الأمين العام للاتحاد، وسام فتوح، في بيان، أمس، أن المصارف بحسب الترتيب هي: الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، دبي الإسلامي، أبوظبي الإسلامي، المشرق، الاتحاد الوطني، رأس الخيمة الوطني، الإمارات الإسلامي، دبي التجاري، نور بنك، والفجيرة الوطني.

وأوضح فتوح أن مجموع قيمة العلامات التجارية في المصارف الـ12 بلغ نحو 15.5 مليار دولار (أكثر من 56.8 مليار درهم).

وبين أن بنك الإمارات دبي الوطني، حصل على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الإمارات للعام الجاري، كما احتل المرتبة الثانية عربياً والـ76 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة نحو أربعة مليارات دولار، في حين جاء أبوظبي الأول في المرتبة الثانية محلياً والـ79 عالمياً، تلاه أبوظبي التجاري في المرتبة الثالثة محلياً والـ131عالمياً، ثم دبي الإسلامي في المرتبة الرابعة محلياً والـ135 عالمياً، وأبوظبي الإسلامي جاء خامساً محلياً والـ219 عالمياً.

وحل الاتحاد الوطني في المرتبة السادسة محلياً والـ251 عالمياً، في حين جاء المشرق في المركز السابع محلياً والـ224 عالمياً، ورأس الخيمة الوطني جاء ثامناً محلياً والـ259 عالمياً، بينما احتل الإمارات الإسلامي المرتبة التاسعة محلياً والـ293 عالمياً، ودبي التجاري المرتبة العاشرة محلياً والـ345 عالمياً، ونور بنك في المرتبة الـ11 محلياً والـ478 عالمياً، والفجيرة الوطني في المرتبة الـ12 محلياً والـ489 عالمياً.