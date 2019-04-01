تطوير مجمع لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بمليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وضعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة دوبال القابضة، رسمياً أمس، حجر الأساس لمجمع متطوّر لإنتاج الطاقة، ومحطة لتحلية المياه بكلفة مليار درهم، في مصهر الإمارات العالمية للألمنيوم بـ«جبل علي».

وقال نائب رئيس مجلس إدارة «دوبال القابضة»، ونائب رئيس مجلس إدارة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، سعيد محمد الطاير، إن هذا المشروع يرسخ مسيرة التنمية المستدامة في واحدة من أهم الصناعات في دولة الإمارات، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات قيادة الدولة في تعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً من خلال مبادرات ومشروعات تمتاز بكفاءة لتوليد الطاقة وتحلية المياه. وأكد أن المشروع يدعم أهداف «مئوية الإمارات 2071» التي ترسم الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة، وتعزّز مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.

من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله كلبان، إن المشروع سيُفضي إلى تحسين كفاءة توليد الطاقة في مرافق الشركة بجبل علي، ما يوفر التكاليف ويحد من الانبعاثات البيئية، لافتاً إلى أن التركيز ينصبّ الآن على التشييد الآمن للمشروع، وصولاً إلى تشغيل محطة الطاقة.

ومن المتوقع أن تخفض محطة الطاقة الجديدة ذات الكفاءة العالية، انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن توليد الطاقة في مرافق «الإمارات العالمية للألمنيوم» بجبل علي، بواقع 10% تقريباً. كما يُتوقع أن تبلغ نسبة خفض الانبعاثات لكل طن من الألمنيوم المُنتج في جبل علي، والذي يتضمن توليد الطاقة وصهر الألمنيوم، إلى نحو 7%. وتعتزم «الإمارات العالمية للألمنيوم»، شراء ما ستنتجه المحطة لمدة 25 عاماً بعد بدء تشغيلها.

وتُعدّ «الإمارات العالمية للألمنيوم» أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز.

«الإمارات العالمية للألمنيوم» و«مبادلة» و«دوبال» تعمل على تطوير المجمع.