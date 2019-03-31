8000 زائر يشاركون في «قمة مستقبل البلوك تشين» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات «قمة مستقبل البلوك تشين» في دبي، خلال الأسبوع الجاري، والتي تجمع نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. ومن المتوقع أن تستقبل القمة أكثر من 8000 زائر من مختلف دول العالم، ومشاركة أكثر من 60 شركة، حيث ستستضيف مجموعة من أبرز المتحدثين من مؤسسات وجهات حكومية من جميع أنحاء العالم، وعدداً من أشهر العلامات التجارية. كما تشمل قائمة الجهات المشاركة بالحدث كلاً من: شركة «دو» و«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، وهيئة الصحة بدبي، حيث ستستعرض من خلال منصاتها أحدث ابتكاراتها وتقنياتها المميزة.

ومن المقرر أن تجري أعمال القمة على مدار يومي 2 و3 أبريل المقبل، بمركز دبي التجاري العالمي، حيث عقدت القمة شراكة هذا العام مع «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والتي من المقرر أن تتيح الفرصة لزوّار القمة، للتعرف - بشكل أكثر عمقاً - إلى كيفية إدارة مدينة عبر تقنية «بلوك تشين»، باعتبارها سجلاً جديداً عبر الإنترنت، والتي يطلق عليها الخبراء اسم «الإنترنت الجديد».

وسيتعرف الزائرون - من خلال تجربة «مدينة المستقبل» التي تستعرضها «دو»، وتضم 16 مرحلة - إلى رحلة أي مسافر عندما يصل إلى مطار دبي وانطباعاته. ومن خلال استخدام «كود QR» خاص بالهواتف الذكية، يبدأ المسافر تجربته عند مكتب تدقيق جوازات السفر، ومن هذه المرحلة يبدأ أول تسجيل لبياناته في شبكة «بلوك تشين»، ومنها تبدأ رحلة استكشافه على الشبكة.

ويقدر عدد المستخدمين لحافظة بلوك تشين، على مستوى العالم، بنحو 32 مليون شخص. وفي الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة ملايين الزائرين من جميع أنحاء العالم، في معرض «إكسبو 2020 دبي»، فإن رحلة مسافر على دراية بهذه التقنية، تعد بمثابة الطريقة المثالية لاستعراض القدرات التي توفرها.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - حلول المؤسسات، فريد فريدوني: «يسهم انتشار التقنيات الواعدة، مثل بلوك تشين، في إعادة صياغة طريقة ابتكارنا لمدن المستقبل».

وأضاف: «ترحب شركة (دو)، بصفتها رائدة في تمكين التقنيات والحلول المبتكرة، بتبني أول منصة (بلوك تشين) كخدمة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي ستحقق للمؤسسات الحكومية والخاصة عمليات سلسة وفعّالة».