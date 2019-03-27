105 مليارات درهم قيمة التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول 2022

المصدر: أحمد الشربيني ــ دبي

توقع تقرير أعدته شركة «ماستر كارد»، وعرضته خلال قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي اختتمت أعمالها في دبي أمس، أن تصل قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 28.6 مليار دولار (105 مليارات درهم) بحلول عام 2022، بحسب مؤشرات النمو التدريجية التي يسجلها القطاع. وأشارت الشركة إلى أن معدلات النمو المقدرة للتجارة الإلكترونية في الأسواق المحلية خلال الأعوام المقبلة، تعادل ثلاثة أضعاف حجمها الحالي، لافتة إلى أن عمليات التجارة التقليدية على المستوى الدولي مازالت تلقى طلباً، بدليل أن نحو 90% من عمليات الشراء التي تمت في العالم خلال العام الماضي كانت عبر الوسائل والمحال التجارية التقليدية.