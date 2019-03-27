لائحة جديدة للتخلص من الوقود المستهلك والنفايات المشعة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في اجتماع له أمس، على اللائحة الجديدة رقم 27 المعنية بالتخلص من الوقود المستهلك والنفايات المشعة، التي تمت صياغتها استناداً إلى القانون النووي لدولة الإمارات، الذي ينص على ضرورة وضع تشريعات تتعلق بالتعامل مع الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، من أجل حماية المجتمع من مخاطر الإشعاع.

كما وافق المجلس على رخصة «المواد المشعة طبيعية المنشأ»، التي تقدمت بها شركة أبوظبي لتكرير النفط «تكرير».

وناقش مجلس إدارة الهيئة الخطة التشغيلية المقترحة لعام 2020، التي تضع خارطة لمختلف الأنشطة التي تدعم مهمتها في الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات.

واستمع أعضاء المجلس إلى المستجدات المتعلقة بطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش الخاصة بالمحطة، لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة.

وأكد بيان صدر أمس، أن مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية، من الأولويات المهمة لمجلس إدارة الهيئة، لضمان التزامه بكل المتطلبات الرقابية.