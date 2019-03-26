هيئة التأمين توقف 8 خبراء كشف وتقدير أضرار نهائياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت هيئة التأمين، أمس، قراراً بوقف ثمانية من خبراء الكشف وتقدير الأضرار نهائياً، بسبب عدم التزامهم بتجديد القيد أو الترخيص لدى الهيئة حتى تاريخ 25 مارس 2019.

وبحسب قرار الهيئة الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ضمت القائمة المقرر شطبها وإلغاء ترخيصها كلاً من: «إيه إس سي أونسبكشن لكشف وتقدير الأضرار»، «مانو توش بهاكتا»، «لويس رافائيل بريسينوميلندز»، «فيليب أومن»، «سياوش علي أصغر سنندجي»، «عاطف محمد علي عطية»، «ثوندا بوراثوكوشي ماثيو»، «أندرو تشارلزبراون».

وطلبت الهيئة ضرورة التزام الخبراء الواردة أسماؤهم بالتوقف عن مزاولة نشاط خبراء الكشف وتقدير الأضرار، مؤكدة أن على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار. يذكر أن مهمة خبراء الكشف والتقدير في أعمال التأمين تقتصر على الكشف على الأضرار، والتحقيق في أسباب الأضرار والظروف المحيطة بها، وتقديرها، والنظر فيما إذا كانت مغطاة بوثيقة التأمين أم لا، وتحديد مقدار التعويض الواجب دفعه.