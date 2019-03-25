60 ألف سلعة على متجر تعاونية الاتحاد الإلكتروني نهاية 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقعت تعاونية الاتحاد، تحقيق مبيعات بـ30 مليون درهم عبر متجرها الإلكتروني وشركائها خلال العام الجاري، بما يمثل ضعف مبيعاتها لعام 2018، مؤكدة أنها ستوفر للمستهلكين أكثر من 60 ألف سلعة متنوعة عبر المتجر نهاية عام 2019، وأكثر من 200 ألف سلعة بنهاية عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، في بيان أمس، إنه يوجد حالياً 22 ألفاً و357 ألف سلعة متوافرة على المتجر الإلكتروني، مشيراً إلى أن «التعاونية تهدف إلى توفير تجربة تسوق متكاملة وخالية من المتاعب، إذ سيحصل المستهلك على كل ما يطلبه بنقرة زر واحدة».

وأضاف: «نستخدم تقنيات متطورة في متجرنا الإلكتروني لتقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها، إذ تم دمج بطاقات التميز في المتجر الإلكتروني، ما يمكن حاملي بطاقات تميز (الذهبية والفضية) من الاستمتاع بالعروض الترويجية أثناء التسوق وجمع النقاط في الوقت نفسه».

وتابع: «من أجل الوصول إلى المستهلكين بشكل أفضل، فإن هناك تعاوناً مع الأسواق الرقمية مثل (سوق دوت كوم)، و(إيلغروسر)، فضلاً عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتنا والتطبيق الذكي».