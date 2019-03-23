تأمين الحوادث الشخصية

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

توفر وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية تغطية لحماية المؤمّن عليهم والعائلة، وتساعد المستفيدين على الحفاظ على نمط حياتهم في حالات الوفاة غير المتوقعة، أو العجز الكلي الدائم، نتيجة لحادثة تمنع الشخص المؤمّن عليه كلياً من ممارسة مهنته أو أي مهنة أخرى. أو العجز الجزئي الدائم نتيجة لحادثة تمنع الشخص المؤمّن عليه من المشاركة بجزء أساسي في مهنته أو أي مهنة أخرى، فضلاً عن سداد الرسوم الطبية أو الجراحية أو رسوم المستشفى التي تتكبدها بسبب وقوع حادث.

وتلزم وثيقة التأمين الشركة بأن تدفع للمؤمّن له أو لورثته الشرعيين التعويضات، إذا حدث أن أصيب خلال فترة التأمين المحددة. ومع وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية، فإنه يمكن الحصول على مبالغ إضافية للتعويض وفق الشروط المتفق عليها، وهناك حزم فردية وعائلية لهذا النوع من التأمين، فضلاً عن قائمة بالاستثناءات التي يوافق عليها الطرفان، والتي يتمثل بعضها في حصول حادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو الأدوية غير الموصوفة من قبل طبيب معتمد، والمشاركة في رياضات خطرة.