60 % من إيرادات مجموعة اتصالات من الإمارات خلال 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت مجموعة اتصالات أن الإيرادات السنوية للمجموعة في دولة الإمارات، وصلت إلى نحو 31.4 مليار درهم، خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 1%، مقارنة بعام 2017، لتشكل إيرادات المجموعة في الدولة أكثر من 60% من إجمالي إيراداتها السنوية الكلية، والتي بلغت نحو 52.4 مليار درهم.

وأوضحت «اتصالات»، في تقريرها السنوي 2018، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن النمو في إيرادات السوق المحلية يرجع إلى نمو قاعدة المشتركين، لاسيما مشتركي الفواتير في الهواتف المتحركة، إضافة إلى الأداء القوي لقطاع خدمات «إي لايف»، مدفوعاً بإقبال العملاء على خدمات المحتوى المتميز وباقات السرعة العالية، فضلاً عن زيادة مبيعات الهواتف الذكية، نتيجة تعزيز محفظة الأجهزة بعروض حصرية جديدة، وزيادة عروض الحلول المصممة للشركات والخدمات الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، علاوة على نمو مبيعات الجملة.

وبين التقرير أن إيرادات العمليات الدولية الموحدة ارتفعت بنسبة 4%، لتصل إلى نحو 21 مليار درهم، لتشكل إيرادات العمليات الدولية الموحدة 40% تقريباً من الإيرادات الموحدة للمجموعة، نتيجة الأداء القوي في كلٍّ من مصر والمغرب، الذي عوض الأثر السلبي لسعر صرف العملات الأجنبية في باكستان.

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد مشتركي الهاتف المتحرك في «اتصالات» بالإمارات 10.8 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد مشتركيها في الهاتف الثابت 1.5 مليون مشترك، في حين وصل عدد مشتركيها في النطاق العريض الثابت إلى 1.2 مليون مشترك.

وأفاد التقرير بأن تطبيق الهاتف المحمول للمستهلك من «اتصالات الإمارات»، حقق نمواً غير مسبوق من حيث المشاركة والاستيعاب، حيث تجاوز عدد المستخدمين المتفاعلين مليون مستخدم، بفضل الزيادة التي بلغت 38% في التنزيلات السنوية، كما تم إطلاق تطبيق جديد للعملاء من رجال الأعمال، لتمكينهم من مراجعة اشتراكاتهم، وعرض الفواتير التفصيلية، والحصول على معلومات فورية حول استخدام جميع الموظفين، إضافة الى دفع الفواتير، فضلاً عن نجاح تطبيق «بسمات»، الذي استقطب مليوني عميل على المنصات، وما يزيد على ثلاثة ملايين صفقة ومكافأة، تم الحصول عليها بفضل المحفظة المتزايدة من الشركاء.

وأكدت «اتصالات»، في تقريرها، مكانتها في السوق كشركة إقليمية رائدة في خدمات البيع بالجملة، سواء كان ذلك في المكالمات الصوتية الدولية، أو التجوال الدولي، أو الاتصال المتبادل عبر بروتوكول الإنترنت، أو التواصل والسعة الدولية، مشيرة إلى أنها أصبحت الناقل الرئيس في إفريقيا، من خلال إقامة استثمارات كبيرة في الوصول والاتصال المباشر، ما أدى إلى زيادة كبيرة في حركة الاتصالات التي تنظمها الشركة، كما سارعت الشركة إلى تحديث حركة المكالمات الصوتية الدولية، من خلال الانتقال من المسارات القديمة إلى بروتوكول الإنترنت، بما يحقق جودة عالية وكلفة أقل.

ولفتت «اتصالات الإمارات» إلى أنها واصلت توسعها على صعيد التجوال الدولي، لتصل إلى أكثر من 825 شبكة، إلى جانب تمكين المزيد من الزوار الدوليين من استخدام شبكة «اتصالات»، أثناء وجودهم في الإمارات، كما تم تقديم التغطية إلى مشغلي شبكات الهواتف المحمولة، ممن يرغبون في الحصول على عملية اتصال سريعة بخدمات التجوال الدولي، عن طريق بصمة التجوال التي توفرها الشركة.

- مليون مستخدم لتطبيق الهاتف المحمول للمستهلك من «اتصالات».

10.8

ملايين مشترك في

الهاتف المتحرك من

«اتصالات» بالدولة.