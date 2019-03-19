الأسهم الإماراتية تكسب 11.5 مليار درهم في جلسة واحدة

المصدر: أبوظبي ــ وام

شهدت أسواق المال الإماراتية تحسناً ملحوظاً خلال جلسة أمس، وذلك بدعم من انتظار نتائج الجمعيات العمومية لشريحة من الأسهم المدرجة ضمن القطاع العقاري، فضلاً عن تواصل النشاط على بعض أسهم البنوك.

ومع ختام التعاملات، ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة 11.5 مليار درهم، وهي أعلى قيمة مكاسب يومية تحققها الأسواق منذ أشهر عدة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.63% بالغاً مستوى 2619.82، في ما نما المؤشر العام لسوق أبوظبي للأرواق المالية بنسبة 1.8% ليغلق عند حاجز 5066.74 نقطة مع نهاية الجلسة.

وشهدت التعاملات تحسناً في شهية التداول مقارنة مع اليوم السابق عليه، وذلك على الرغم من استمرار أحجام السيولة عند مستويات دون التوقعات. ولوحظ من خلال الصفقات المبرمة تواصل الشراء من قبل المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، وذلك سعياً للحصول على الأرباح التي سيجري توزيعها على المساهمين.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين نحو 565 مليون درهم تقريباً، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 201 مليون سهم، نفذت من خلال 5311 صفقة.

وقال وسطاء في السوق إن تواصل التحسن أمر مؤكد قبل عقد مزيد من الشركات لجمعياتها العمومية للمصادقة على توزيعات الأرباح، مشيرين إلى أن الاستثمار المؤسسي يستحوذ على النسبة الكبرى من التعاملات منذ بداية العام الجاري.