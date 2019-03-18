اقتصادية دبي تؤكد التزامها بتحقيق التميز في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أكدت اقتصادية دبي التزامها بالسعي نحو تحقيق التميز واستدامة تطبيق أفضل الممارسات في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين، مشيرة إلى أن استراتيجيتها تتماشى مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية لتطوير وازدهار الأعمال في المنطقة والعالم.

وقال مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، في اقتصادية دبي، عبدالعزيز بن حثبور، إن إدارة علاقات المتعاملين في القطاع استقبلت العديد من الوفود المحلية والاتحادية للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين من خدمات التسجيل والترخيص التجاري، إضافة إلى الإجراءات والمبادرات المتبعة لإسعاد المتعاملين، والمؤشرات المستخدمة لقياس إسعادهم، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لتحفيز المتعاملين في تجديد الرخص التجارية في الوقت المحدد، وكيفية التعامل مع الشكاوى ومتابعتها في وقت قياسي.

وأضاف بن حثبور أن «الزيارات المحلية والاتحادية تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في نشر ثقافة السعادة والإيجابية في كل مؤسسات الدولة لتحقيق أعلى معايير التميز في أداء الجهات الحكومية»، لافتاً إلى أنها «تؤكد الدور الحيوي لاقتصادية دبي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الرفاهية والازدهار والسعادة لسكان إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم».

من جهتها، قالت مدير أول قسم المعلومات والترحيب في اقتصادية دبي، سلوى العديدي، إن «تحقيق سعادة المتعاملين، كتبسيط الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وكلفة الحصول على الخدمات، يعد من أهم المحاور الأساسية لتطوير الخدمات الحكومية»، مشيرة إلى أن «اقتصادية دبي تعمل على تحقيق التفاعل الإيجابي مع المتعاملين لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم لتصميم الخدمات ذات الأولوية، وتعمل بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة».