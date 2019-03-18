«إكسبو 2020 دبي» يرفع الطلب على الطيران الخاص 10%

المصدر: أزاد عيشو- دبي

توقّع اتحاد الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، أن يرفع معرض «إكسبو 2020 دبي» الطلب على رحلات الطيران الخاص بنسبة 10% خلال فترة انعقاد المعرض، مشيراً إلى أن الشركات تتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها المعرض على غرار مختلف قطاعات الأعمال.

وذكر الاتحاد لـ«الإمارات اليوم» أنه وفقاً للتجارب السابقة لمعارض «إكسبو» الدولية، فإن الطلب على الطيران الخاص ورجال الأعمال، ينقسم إلى جزأين، الأول للوفود الرسمية، والثاني للشركات ورجال الأعمال الذين سيتوافدون على الإمارات خلال فترة المعرض.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لاتحاد الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، علي أحمد النقبي، إن «الاتحاد سيعقد اجتماعاً مع مكتب (إكسبو 2020 دبي) لمناقشة سبل التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة خلال فترة انعقاد المعرض، الذي يتوقع أن يرفع الطلب على الطيران الخاص ورجال الأعمال بنسبة تصل إلى 10%، خلال العام المقبل وفترة المعرض تحديداً في ستة أشهر».

وأضاف النقبي لـ«الإمارات اليوم» أن «المعرض يعتبر أول معرض دولي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتالي نتوقع على غرار المعارض السابقة في الأسواق الأخرى أن يرتفع معدل استخدام رحلات الطيران الخاص ورجال الأعمال، ونسعى في الاتحاد إلى أن نكون جزءاً من هذا الحدث الكبير».

وأوضح أنه «وفقاً للتجارب السابقة لمعارض (إكسبو) الدولية، فإن الطلب على الطيران الخاص ورجال الأعمال ينقسم إلى جزأين، الأول للوفود الرسمية التي ستزور المعرض، في حين أن الجزء الثاني يخص الشركات ورجال الأعمال الذين سيتوافدون على الإمارات خلال فترة انعقاد المعرض».

الاستفادة من الفرص

وبيّن النقبي أنه «بالنسبة لشركات الطيران الخاص فإنها تتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها المعرض لها على غرار مختلف قطاعات الأعمال»، مشيراً إلى أن «نسبة النمو المتوقعة في الطلب على رحلات الطيران الخاص، للعام الجاري، في المنطقة والإمارات، تراوح بين 7 و8%».

وذكر أن «السوق الإماراتية تمتاز بأنها وجهة يسهل الوصول إليها، فإلى جانب وجود شركات طيران متخصصة خاصة برحلات الوفود الرسمية ورجال الأعمال، هناك ناقلات وطنية تمتلك أساطيل ضخمة، ولها رحلات مباشرة لأغلب المدن والمحطات الرئيسة حول العالم، الأمر الذي سيزيد معدلات توافد الزوار إلى المعرض».

حجم الأسطول

وأفاد النقبي بأن «حجم أسطول الطائرات الخاصة ورجال الأعمال، المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يزيد على 654 طائرة تستحوذ الإمارات والسعودية على نحو 70% منها»، مشيراً إلى أن «حجم سوق الطيران الخاص ورجال الأعمال في المنطقة، يواصل تسجيل معدلات نمو جيدة مقارنة بالأسواق الدولية الأخرى، خصوصاً في أوروبا وأميركا، كما أن هناك الكثير من الطائرات الأخرى تعمل في أسواق المنطقة، لكنها غير مسجلة فيها بالضرورة».

وقال إن «توقعات (ميبا) تشير إلى أن قيمة القطاع ستصل إلى مليار دولار خلال عام 2020، في المنطقة ككل، وهي معدلات جيدة للمبيعات».

نمو

قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لاتحاد الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، علي أحمد النقبي، إن «هناك فرص نمو كبيرة أمام قطاع الطيران الخاص في المنطقة، وانطلاقاً من ذلك نجد أن توقعات النمو في المنطقة إيجابية للغاية، على عكس الأسواق الأخرى».

وأشار إلى أن «الشركات العاملة في المنطقة في مجال الطيران الخاص ورجال الأعمال تلجأ باستمرار إلى مراجعة خطط نموها بناء على الطلب، خصوصاً خلال السنوات المقبلة».

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طائرة خاصة مسجلة في المنطقة تستحوذ الإمارات والسعودية على 70% منها.