المصدر: أزاد عيشو - دبي

سجل تاريخ الطيران المدني 10 حوادث اعتبرت الأسوأ في تاريخه، أبرزها حادثة تفجير طائرة "بان أميركان" فوق قرية "لوكربي" غرب إنجلترا، وإسقاط مقاتلة سوفييتية عام 1983 لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية فوق "بحر اليابان"، وفيما أسوأ 10 حوادث في تاريخ الطيران المدني وفقاً لشبكة سلامة الطيران.

1. "جزر الكناري"

اصطدمت في 27 مارس 1977 طائرتان من طراز "بوينغ 747" تشغلهما شركتا "بان أميركان"، و"الخطوط الهولندية"، في مطار "تينيريف" بـ "جزر الكناري"، وأودى بحياة 583 شخصاً.

2. رحلة "اليابانية"

تحطمت في 12 أغسطس 1985 طائرة من طراز "بوينغ 747" تشغلها شركة "جال" اليابانية في رحلة بين مدينتي طوكيو وأوساكا ما تسبب في مقتل 520 شخصاً.

3. تصادم نيودلهي

اصطدمت في 12 نوفمبر 1996 طائرة من طراز "يوشن" تابعة للخطوط الكازخية، بطائرة من طراز "بوينغ 747" تشغلها الخطوط السعودية بعد لحظات من إقلاع الأخيرة من مطار "نيودلهي"، ما أودى بحياة 349 راكباً.

4. رحلة "التركية"

شهد الثالث من مارس 1974، أكبر حوادث الخطوط الجوية التركية بعد تحطم طائرة تابعة لها كانت في رحلة بين فرنسا وبريطانيا وأودى بحياة 346 راكباً.

5. انفجار المقصورة

انفجر في عام 23 يونيو 1985، مقصورة الشحن الأمامية في طائرة "بوينغ 747" تشغلها "شركة طيران الهند" فوق المحيط الأطلسي في رحلة مسارها "مونتريال ــ لندن ــ دلهي" تسبب بمقتل 329 راكباً كانوا على متنها.

6. حريق طائرة

في 19 أغسطس 1980 اندلع حريق بطائرة "لوكهيد إل ــ 1011" تابعة للخطوط السعودية، بعيد إقلاعها في رحلة متوجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي تسببت بمقتل جميع الركاب البالغ عددهم 301 شخص.

7. إسقاط طائرة

أسقطت البحرية الأميركية في الثالث من يوليو 1988 طائرة من طراز "إيرباص إيه 300" تابعة للخطوط الإيرانية في مياه الخليج العربي وأدت إلى مقتل 290 راكباً.

8. بحر اليابان

أسقطت مقاتلة سوفيتية في الأول من سبتمبر 1983 طائرة من طراز "بوينغ 747" تابعة للخطوط الكورية فوق "بحر اليابان" قتل على إثرها 269 راكباً.

9. طائرة "الأميركية"

طائرة "ماكدونل دوغلاس دي سي – 10" تابعة للخطوط الجوية الأميركية، تحطمت في 25 مايو 1979 أثناء إقلاعها من مطار "أوهير" الدولي، تسببت في مقتل 269 شخصاً.

10.طائرة إليوشن

تحطمت طائرة إليوشن إي أل-76 في إيران بتاريخ 19 فبراير 2003، وهي متجهة إلى مطار "كرمان"، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 276 شخصاً